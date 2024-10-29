Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: карти ISW

У Курській області українські військові, ймовірно, проводять контратакуючі дії. Між тим фіксується незначне просування військ РФ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та біля Вугледара.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

28 жовтня тривали бої на головному "українському плацдармі" в Курській області, проте підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ начебто просунулися в Новоіванівку, але в ISW не знайшли підтвердження.

Також російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу Крем'яного, біля Нижнього Клину, Новоіванівки, Олександрії, Любимівки, Дар'їно, Руської Конопельки та біля Плехова.

Пов’язаний із Кремлем "воєнкор" розповів, що заяви російських джерел про те, що ЗСУ відбили Дарї'но - не підтверджені .

28 жовтня бої тривали на захід від основного "українського плацдарму" в Глушківському районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ начебто невдало атакували поблизу Нового Путі, а інший "воєнкор" розповідав, що війська РФ не повністю витіснили українські сили з цього населеного пункту.

Українські джерела повідомили 28 жовтня, що ЗСУ провели механізований штурм із використанням щонайменше трьох одиниць бронетехніки на схід від Нового Путі.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз 27 жовтня заявив, що війська РФ, ФСБ і Росгвардія начебто відбили атаку "групи осіб", які намагалися перетнути російсько-український кордон поблизу Манева Климовського району Брянської області.

А 28 жовтня у ФСБ виступили з подібною заявою, назвавши учасників "диверсійно-розвідувальною групою".

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Війська РФ 27 і 28 жовтня продовжували обмежені наступальні операції на півночі Харківської області поблизу Вовчанська, але не просунулися.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські окупанти на півночі Харківської області мають 3 основні завдання - захопити північну частину Вовчанська і просунутися до Тихого, відновити контроль над Глибоким та наступати на Липці, а також "стиснути" ЗСУ на півночі регіону, щоб відволікти їх від зусиль у Курській області та на Куп'янському напрямку.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 жовтня, показують, що війська РФ просунулися в межах Колісниківки та на південний захід від Кругляківки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в районі Піщаного та Степової Новоселівки, у н.п. Загризове, на північний захід від Стельмахівки, в напрямку Тернів та і межах Торського.

Російські окупанти продовжували наступ в районі Кіндрашівки, біля Синівки, Петропавлівки, Першотравневого, Колісниківки, Кругляківки, Загризове, Лозової та Вишневого, поблизу Греківки, Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Зарічного, Тернів, Торського, біля Серебрянки та Григорівки.

Операція РФ №3 - Донецька область

Ані російські, ані українські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Сіверському напрямку 28 жовтня.

28 жовтня російські окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Війська РФ наступали під Часовим Яром, біля Оріхово-Василівки, Ступочок і Предтечиного 27 і 28 жовтня.

28 жовтня російські загарбники наступали у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкори" 28 жовтня заявив, що путінські війська просунулися в центрі Торецька, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ атакували під Торецьком, поблизу Нью-Йорка, та біля Щербинівки 27 і 28 жовтня.

28 жовтня російський блогер заявив, що ЗСУ здійснили контратаку на північ від вулиці Свердлова в Торецьку.

Війска РФ нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 жовтня, показують, що окупанти просунулися на північ від Селидового, у центрі Вишневого та поблизу Новодмитрівки.

В Міноборони РФ 28 жовтня заявили про захоплення н.п. Цукурине (на південний схід від Селидового).

Російські "воєнкори" заявили 28 жовтня, що путінські війська просунулися на північний захід від Вишневого, захопивши село; що війська РФ просунулися на південний захід від Вишневого та на схід від Кремінної Балки, але в ISW не знайшли підтвердження.

27 і 28 жовтня війська РФ продовжували наступ на схід від Покровська в районі Миролюбівки, Промінь і Крутого Яру та на південний схід від Покровська в районі Селидове, Новодмитрівка, Курахівка, Новоселидівка, Цукурине і Вишневе.

Командир роти ЗСУ, яка діяла поблизу Селидового, 27 жовтня заявив, що окупанти можуть "дозволити собі" розгортати 600 військовослужбовців на тиждень для штурму піхоти в Селидовому, і що РФ, схоже, має достатньо резервних сил, щоб постійно вести штурми в цьому районі.

Речник української бригади, яка діє під Селидовим, заявив, що війська РФ перекинули особовий склад з північного району Покровського напрямку в район Селидового для підтримки штурму піхоти.

Речник також заявив, що окупанти рідше завдають артилерійських ударів і віддають перевагу завданню ударів за допомогою FPV-дронів.

27 і 28 жовтня війська РФ продовжували наступальні операції на схід від Курахового в районі Максимільянівки та на околицях самого Курахового, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Вугледара. Геолокаційні кадри від 25 жовтня показують, як ЗСУ відбивають російську посилену механізовану атаку розміром у взвод на південний захід від Єлизаветівки.

В ISW зазначають, що це може вказувати на те, що війська РФ нещодавно просунулися в цей район.

Додаткові геолокаційні кадри від 28 жовтня показали, як ЗСУ відбивають російську посилену механізовану атаку розміром у роту на південний захід від Катеринівки, та "вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися в цей район", йдеться у звіті.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 28 жовтня, показують, що окупанти просунулися на північний схід від Шахтарського (на північний захід від Вугледара).

Російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися поблизу та в межах Катеринівки; Богоявленки, Новоукраїнки, Золотої Ниви та в межах Шахтарського, проте в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Російські загарбники продовжували наступати поблизу Катеринівки, Антонівки, біля Богоявленки, Новоукраїнки, Шахтарського та Золотої Ниви 27 і 28 жовтня.

Ані російські, ані українські джерела ISW не повідомляли про бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 28 жовтня.

"Південна вісь"

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про атаки на заході Запорізької області 28 жовтня.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 27 і 28 жовтня російські окупанти продовжували атаки на Дніпровському напрямку, ймовірно, в районі лівого берега у Херсонській області та островів дельти річки Дніпро, йдеться у звіті.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 28 жовтня повідомили, що з початку доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України поінформували, що ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою - там російські окупанти зосереджують основні наступальні зусилля.