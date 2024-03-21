UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З початку року росіяни викрали близько трьохста українців на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: РФ викрала 300 українців на окупованих територіях за 2024 рік (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

З початку 2024 року росіяни викрали понад 300 українців на тимчасово окупованих територіях. Людей затримують за доносами у "нелояльності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"З початку року на захоплених Росією територіях України зафіксовано близько трьох сотень затримань місцевих мешканців. За фактом йдеться про справжнє викрадення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, людей затримують за доносами у "нелояльності".

Водночас родичам причини затримки та де утримують затриманих не повідомляють.

"Звичайно, що ніякої правової допомоги заручникам не надають", - зазначають в Центрі нацспротиву, зауваживши, що кожен причетний до доносів на українських громадян буде виявлений рухом опору та притягнутий до відповідальності. 

Окупанти полюють на "нелояльних мешканців"

Нагадаємо, в грудні повідомлялось, що російські військові створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в нелояльності.

Також окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.

Крім того, українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти, в місті Старобільськ Луганської області, примусово виселяють із власних осель.

Днями ми повідомляли про те, що за допомогою спеціальної апаратури загарбники прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News