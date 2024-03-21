З початку року росіяни викрали близько трьохста українців на окупованих територіях, - ЦНС

"З початку року на захоплених Росією територіях України зафіксовано близько трьох сотень затримань місцевих мешканців. За фактом йдеться про справжнє викрадення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, людей затримують за доносами у "нелояльності".

Водночас родичам причини затримки та де утримують затриманих не повідомляють.

"Звичайно, що ніякої правової допомоги заручникам не надають", - зазначають в Центрі нацспротиву, зауваживши, що кожен причетний до доносів на українських громадян буде виявлений рухом опору та притягнутий до відповідальності.