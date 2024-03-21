С начала года россияне похитили около трехсот украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

"С начала года на захваченных Россией территориях Украины зафиксировано около трех сотен задержаний местных жителей. По факту речь идет о настоящем похищении", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, людей задерживают по доносам в "нелояльности".

В то же время, родственникам причины задержки и где удерживают задержанных не сообщают.

"Конечно, никакой правовой помощи заложникам не оказывают", - отмечают в Центре нацсопротивления, подчеркнув, что каждый причастный к доносам на украинских граждан будет выявлен движением сопротивления и привлечен к ответственности.