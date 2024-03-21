С начала года россияне похитили около трехсот украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

С начала 2024 года россияне похитили более 300 украинцев на временно оккупированных территориях. Людей задерживают по доносам в "нелояльности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"С начала года на захваченных Россией территориях Украины зафиксировано около трех сотен задержаний местных жителей. По факту речь идет о настоящем похищении", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦНС, людей задерживают по доносам в "нелояльности".
В то же время, родственникам причины задержки и где удерживают задержанных не сообщают.
"Конечно, никакой правовой помощи заложникам не оказывают", - отмечают в Центре нацсопротивления, подчеркнув, что каждый причастный к доносам на украинских граждан будет выявлен движением сопротивления и привлечен к ответственности.
Напомним, в декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.
Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.
Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, кафиры в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.
На днях мы сообщали, что с помощью специальной аппаратуры захватчики прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах оккупированных территорий.
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