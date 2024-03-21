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С начала года россияне похитили около трехсот украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: РФ похитила 300 украинцев на оккупированных территориях за 2024 год (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

С начала 2024 года россияне похитили более 300 украинцев на временно оккупированных территориях. Людей задерживают по доносам в "нелояльности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"С начала года на захваченных Россией территориях Украины зафиксировано около трех сотен задержаний местных жителей. По факту речь идет о настоящем похищении", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, людей задерживают по доносам в "нелояльности".

В то же время, родственникам причины задержки и где удерживают задержанных не сообщают.

"Конечно, никакой правовой помощи заложникам не оказывают", - отмечают в Центре нацсопротивления, подчеркнув, что каждый причастный к доносам на украинских граждан будет выявлен движением сопротивления и привлечен к ответственности.

Оккупанты охотятся на "нелояльных жителей"

Напомним, в декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.

Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, кафиры в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.

На днях мы сообщали, что с помощью специальной аппаратуры захватчики прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах оккупированных территорий.

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