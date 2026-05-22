Побиття ветерана у Києві: у ТЦК призначили службову перевірку

У Києві призначили службове розслідування після конфлікту за участю представників ТЦК та добровольчого формування, під час якого постраждав ветеран Артем Мороз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського міського ТЦК та СП.
У заяві ТЦК зазначили, що інцидент стався під час заходів оповіщення у Шевченківському районі столиці. За офіційною інформацією, між військовослужбовцем ТЦК та Артемом Морозом виник конфлікт із застосуванням фізичної сили.
У ТЦК наголосили, що подібні дії "не можуть бути нічим виправдані".
Наразі учасників конфлікту, а також їхнє керівництво притягнуть до дисциплінарної відповідальності. А у Київському міському ТЦК та СП триває службова перевірка.
Після її завершення результати планують передати правоохоронним органам для подальшої правової оцінки.
Нагадаємо, що ветеран отримав тілесні ушкодження під час цього конфлікту. У результаті поліцейські відкрили кримінальне провадження.
"Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - йшлося у повідомленні.
Також нагадаємо, що раніше у Львові під час мобілізаційних заходів група людей оточила автомобіль ТЦК, пошкодила його та силоміць витягнула звідти чоловіка.
Схожа історія трапилася й у місті Хуст Закарпатської області, коли стався інцидент біля будівлі районного ТЦК та соціальної підтримки. Чоловік відкрив стрілянину та намагався потрапити до приміщення центру, через що на місце оперативно прибули правоохоронці.