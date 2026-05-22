Побиття ветерана у Києві: у ТЦК призначили службову перевірку

23:04 22.05.2026 Пт
2 хв
У столиці розслідують конфлікт за участю представників ТЦК та ДФТГ
aimg Юлія Голованова
Фото: Київський ТЦК прокоментував скандал з побиттям ветерана (GettyImages)

У Києві призначили службове розслідування після конфлікту за участю представників ТЦК та добровольчого формування, під час якого постраждав ветеран Артем Мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського міського ТЦК та СП.

У заяві ТЦК зазначили, що інцидент стався під час заходів оповіщення у Шевченківському районі столиці. За офіційною інформацією, між військовослужбовцем ТЦК та Артемом Морозом виник конфлікт із застосуванням фізичної сили.

У ТЦК наголосили, що подібні дії "не можуть бути нічим виправдані".

Наразі учасників конфлікту, а також їхнє керівництво притягнуть до дисциплінарної відповідальності. А у Київському міському ТЦК та СП триває службова перевірка.

Після її завершення результати планують передати правоохоронним органам для подальшої правової оцінки.

Нагадаємо, що ветеран отримав тілесні ушкодження під час цього конфлікту. У результаті поліцейські відкрили кримінальне провадження.

"Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - йшлося у повідомленні.

Також нагадаємо, що раніше у Львові під час мобілізаційних заходів група людей оточила автомобіль ТЦК, пошкодила його та силоміць витягнула звідти чоловіка.

Схожа історія трапилася й у місті Хуст Закарпатської області, коли стався інцидент біля будівлі районного ТЦК та соціальної підтримки. Чоловік відкрив стрілянину та намагався потрапити до приміщення центру, через що на місце оперативно прибули правоохоронці.

Більше по темі:
УкраїнаТЦКВетеранМобілізація в Україні