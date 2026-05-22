Побиття ветерана у Києві: у ТЦК призначили службову перевірку

У заяві ТЦК зазначили, що інцидент стався під час заходів оповіщення у Шевченківському районі столиці. За офіційною інформацією, між військовослужбовцем ТЦК та Артемом Морозом виник конфлікт із застосуванням фізичної сили.

У ТЦК наголосили, що подібні дії "не можуть бути нічим виправдані".

Наразі учасників конфлікту, а також їхнє керівництво притягнуть до дисциплінарної відповідальності. А у Київському міському ТЦК та СП триває службова перевірка.

Після її завершення результати планують передати правоохоронним органам для подальшої правової оцінки.

Нагадаємо, що ветеран отримав тілесні ушкодження під час цього конфлікту. У результаті поліцейські відкрили кримінальне провадження.

"Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - йшлося у повідомленні.