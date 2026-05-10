Головна » Новини » Надзвичайні події

Роми намагались взяти штурмом будівлю ТЦК на Закарпатті

01:33 10.05.2026 Нд
За дании місцевих ЗМІ, військовозобов'язаного відбивали годину
aimg Юлія Маловічко
Роми намагались взяти штурмом будівлю ТЦК на Закарпатті Фото: бодікамера в поліціянта (umdpl info)
У місті Хуст Закарпатської області стався інцидент біля будівлі районного ТЦК та соціальної підтримки. Чоловік відкрив стрілянину та намагався потрапити до приміщення центру, через що на місце оперативно прибули правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Закарпатського ОТЦК та СП.

Йдеться про 2-ий відділ Хустського РТЦК у Межигір'ї, що на Закарпатті.

За інформацією поліції, подія сталася напередодні. Чоловік кілька разів вистрілив у повітря зі стартового пістолета поблизу будівлі військкомату, після чого спробував прорватися всередину. Правоохоронці затримали його на місці НП.

"Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду. Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито", - повідомили правоохоронці.

Місцеві ЗМІ писали, що рома годину намагались забрати у працівників ТЦК.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Медична допомога нікому не знадобилася. Затриманого притягнули до адміністративної відповідальності за статтею про дрібне хуліганство.

Інциденти з ТЦК на Закарпатті

Зазначимо, інциденти з ромами та ТЦК подія в Україні не рідкісна., особливо на Закарпатті, де переважна більшість представників цієї нацменшини.

Наприклад, у березні поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група ромів напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які виконували службові обов’язки.

Тоді зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військовослужбовці, після чого спровокували конфлікт.

Слід зазначити і те, що наприкінці минулого року у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели обшуки.

