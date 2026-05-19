У Львові натовп напав на авто ТЦК і відбив чоловіка (відео)

У Львові під час мобілізаційних заходів група людей оточила автомобіль ТЦК, пошкодила його та силоміць витягнула звідти чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП .

Інцидент стався в районі вулиці Богдана Хмельницького під час роботи групи оповіщення.

У ТЦК заявили, що група громадян вчинила агресивні дії щодо службового автомобіля військовослужбовців. За інформацією військкомату, транспортний засіб було пошкоджено, а дії людей створили загрозу життю та здоров’ю особового складу.

У військкоматі також стверджують, що через інцидент фактично було зірвано виконання мобілізаційних заходів.

Водночас у місцевих Telegram-каналах та пабліках поширюють відео конфлікту. На кадрах видно, як група людей оточує автомобіль ТЦК та силоміць витягує з нього чоловіка.

Також на відео помітно, що чоловік, перебуваючи всередині автомобіля, вибивив вікна зсередини.

"Львівський ОТЦК та СП засуджує будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації", - йдеться в заяві Львівського обласного ТЦК та СП.

Там також закликали громадян "зберігати спокій", діяти виключно у правовому полі та не піддаватися на провокації.

"Перешкоджання законній діяльності представників сектору безпеки і оборони, заклики до насильства та пошкодження майна не мають жодного виправдання", - підсумували у військкоматі.