ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Пішов у СЗЧ та погрожував ТЦК: правоохоронці затримали "Полтавського палія"

20:16 22.05.2026 Пт
2 хв
У соцмережах він публікував заклики до підпалу ТЦК та погрози
aimg Тетяна Веремєєва
Пішов у СЗЧ та погрожував ТЦК: правоохоронці затримали "Полтавського палія" "Полтавський палій" Віталій Чепурко (колаж: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Полтаві затримали військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та публічно погрожував підпалити територіальний центр комплектування. Йдеться про Віталія Чепурка, відомого в мережі як "Полтавський палій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військову службу правопорядку у Збройних силах України.

Читайте також: Пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів: у Києві затримали агента РФ

Що сталося

Як повідомили у ВСП, військові правоохоронці Полтавського зонального відділу спільно з поліцією встановили місцеперебування та затримали чоловіка під час розшукових заходів.

За даними правоохоронців, військовослужбовець самовільно залишив частину, а також через соцмережі здійснював публічні заклики та погрози про вчинення терористичного акту та застосування насильства щодо військовослужбовців.

"Під час перевірки особи встановлено, що чоловік є фігурантом резонансних відео, відомий у медіапросторі як "Полтавський палій", - зазначили у ВСП.

Наразі чоловіка доставили до підрозділу ВСП для з’ясування обставин справи та підготовки матеріалів для органів досудового розслідування.

Пішов у СЗЧ та погрожував ТЦК: правоохоронці затримали &quot;Полтавського палія&quot;
"Полтавського палія" затримали (фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ)

Чим він відомий

У травні в соцмережах почали поширюватися відео за участю Чепурка, у яких він заявляв, що пішов у СЗЧ та нібито пообіцяв підпалити Полтавський ТЦК.

Також він став відомим в інтернеті після мему з фразою: "Ну, мені нравиться, як воно горить".

За інформацією місцевого видання "Полтавщина", чоловік має 15 судимостей, більшість із яких пов’язані з крадіжками та підпалами.

Що далі

У ВСП повідомили, що військовослужбовцю роз’яснили його права та норми законодавства щодо відповідальності за самовільне залишення частини під час воєнного стану. Також йому повідомили про порядок повернення до військової служби та відновлення правового статусу.

Наразі матеріали вивчають представники Державне бюро розслідувань. Слідчі дії тривають.

Раніше РБК-Україна розповідало про "Полтавського палія" Віталія Чепурка. Чоловік показав, як живе, розповів про заробітки на рекламі та привітаннях для підписників, а також поділився планами щодо ремонту будинку.

Також ми писали, що відбувається із військовими після повернення із СЗЧ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Аналітика
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі