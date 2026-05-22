Пішов у СЗЧ та погрожував ТЦК: правоохоронці затримали "Полтавського палія"

У Полтаві затримали військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та публічно погрожував підпалити територіальний центр комплектування. Йдеться про Віталія Чепурка, відомого в мережі як "Полтавський палій".

Що сталося

Як повідомили у ВСП, військові правоохоронці Полтавського зонального відділу спільно з поліцією встановили місцеперебування та затримали чоловіка під час розшукових заходів.

За даними правоохоронців, військовослужбовець самовільно залишив частину, а також через соцмережі здійснював публічні заклики та погрози про вчинення терористичного акту та застосування насильства щодо військовослужбовців.

"Під час перевірки особи встановлено, що чоловік є фігурантом резонансних відео, відомий у медіапросторі як "Полтавський палій", - зазначили у ВСП.

Наразі чоловіка доставили до підрозділу ВСП для з’ясування обставин справи та підготовки матеріалів для органів досудового розслідування.



"Полтавського палія" затримали (фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ)

Чим він відомий

У травні в соцмережах почали поширюватися відео за участю Чепурка, у яких він заявляв, що пішов у СЗЧ та нібито пообіцяв підпалити Полтавський ТЦК.

Також він став відомим в інтернеті після мему з фразою: "Ну, мені нравиться, як воно горить".

За інформацією місцевого видання "Полтавщина", чоловік має 15 судимостей, більшість із яких пов’язані з крадіжками та підпалами.

Що далі

У ВСП повідомили, що військовослужбовцю роз’яснили його права та норми законодавства щодо відповідальності за самовільне залишення частини під час воєнного стану. Також йому повідомили про порядок повернення до військової служби та відновлення правового статусу.

Наразі матеріали вивчають представники Державне бюро розслідувань. Слідчі дії тривають.