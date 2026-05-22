Избиение ветерана в Киеве: в ТЦК назначили служебную проверку

23:04 22.05.2026 Пт
2 мин
В столице расследуют конфликт с участием представителей ТЦК и ДФТГ
aimg Юлия Голованова
Фото: Киевский ТЦК прокомментировал скандал с избиением ветерана (GettyImages)

В Киеве назначили служебное расследование после конфликта с участием представителей ТЦК и добровольческого формирования, во время которого пострадал ветеран Артем Мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского ТЦК и СП.

В заявлении ТЦК отметили, что инцидент произошел во время мероприятий оповещения в Шевченковском районе столицы. По официальной информации, между военнослужащим ТЦК и Артемом Морозом возник конфликт с применением физической силы.

В ТЦК отметили, что подобные действия "не могут быть ничем оправданы".

Сейчас участников конфликта, а также их руководство привлекут к дисциплинарной ответственности. А в Киевском городском ТЦК и СП продолжается служебная проверка.

После ее завершения результаты планируют передать правоохранительным органам для дальнейшей правовой оценки.

Напомним, что ветеран получил телесные повреждения во время этого конфликта. В результате полицейские открыли уголовное производство.

"Пострадавшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", - говорилось в сообщении.

Также напомним, что ранее во Львове во время мобилизационных мероприятий группа людей окружила автомобиль ТЦК, повредила его и силой вытащила оттуда мужчину.

Похожая история случилась и в городе Хуст Закарпатской области, когда произошел инцидент у здания районного ТЦК и социальной поддержки. Мужчина открыл стрельбу и пытался попасть в помещение центра, из-за чего на место оперативно прибыли правоохранители.

