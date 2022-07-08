У побережья Одесской области снова нашли мину: что известно
В Черном море, примыкающем к побережью Одесской области, украинские военные нашли очередную противокорабельную мину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ.
"В Черном море, у побережья Одесской области силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина", - говорится в сообщении.
Как добавляют военные, опасная находка уже обезврежена.
Как сообщалось, это не первая мина, которую выносит к побережью Одесской области.
До этого, в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили.
Напомним, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.
Причем в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали.
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