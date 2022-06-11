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К побережью Одесской области вынесло российскую мину: что известно

Новина українською →
Украина, Суббота 11 июня 2022 14:51
К побережью Одесской области вынесло российскую мину: что известно Фото: к побережью Одесской области вынесло российскую мину (ukrinform.ua)
Автор: Наталия Гурковская

К побережью Одесской области снова вынесло российскую мину, которую сорвало с якоря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Она была обнаружена в 20 м от берега", – рассказал он.

По его словам, мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом.

"Какие еще необходимы доказательства того, что в этом году в Черном море купаться ОПАСНО?! Берегите себя и своих родных!" – призвал он.

Как сообщалось, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.

Напомним, ранее в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали.

Ранее в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили.

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