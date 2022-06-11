К побережью Одесской области вынесло российскую мину: что известно
К побережью Одесской области снова вынесло российскую мину, которую сорвало с якоря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Она была обнаружена в 20 м от берега", – рассказал он.
По его словам, мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом.
"Какие еще необходимы доказательства того, что в этом году в Черном море купаться ОПАСНО?! Берегите себя и своих родных!" – призвал он.
Как сообщалось, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.
Напомним, ранее в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали.
Ранее в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили.
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