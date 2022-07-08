Біля узбережжя Одеської області знову знайшли міну: що відомо

В Чорному морі, що дотикається узбережжя Одеської області українські військові знайшли чергову протикорабельну міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сухопутних військ ЗСУ.

Як додають військові, небезпечну знахідку вже знешкоджено.

"В Чорному морі, поблизу узбережжя Одеської області силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, це не перша міна, яку виносить до побережжя Одеської області.

До цього в Одеській затоці виявили морську міну, що спливла. Контрольованим підривом її знешкодили.

Нагадаємо, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

При цьому в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк про те, що пляжі в регіоні нібито розмінували.

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