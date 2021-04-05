Победа Вирастюка на довыборах и похищение судьи Чауса: новости за выходные

Еще три области Украины приблизились к "красной" зоне карантина, на довыборах в Верховную раду победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, в Молдове заявили о похищении скандально известного украинского судьи Николая Чауса. Подробнее о том, что произошло на выходных, 3-4 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
Вирастюк победил на довыборах в Раду, - ЦИК
На довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Обработано 100% протоколов.
По результатам выборов:
Пристально следят. Франция и Германия призвали прекратить эскалацию на Донбассе
Министерства иностранных дел Франции и Германии заявили об обеспокоенности из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. "Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", - говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств двух стран.
Как писало РБК-Украина, Россия наращивает войска у украинской границы. В ВСУ заявили, что численность тактических групп увеличивается в последние дни под видом учений вблизи восточных границ и в Крыму. По данным разведки, РФ готовится к эскалации и возможному наступлению вглубь Украины.
В Молдове заявили о похищении судьи Чауса
В Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.
Напомним, в Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
В Иордании из-за попытки госпереворота ограничили передвижение сына экс-короля, - WP
В субботу, 3 апреля, в Иордании разоблачили попытку государственного переворота. По подозрению в заговоре против короля Абдаллы II арестовали около 20 человек, а также ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы ибн Хусейна. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке.
В причастности к заговору против короля, как пишет газета, подозревают по меньшей мере одну королевскую семью, а также вождей племен и представителей органов безопасности Иордании. Неназванный сотрудник разведки рассказал, что ожидаются дополнительные аресты.
Украинка Конотоп выиграла три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве
Украинская спортсменка Камила Конотоп, которая выступает в весовой категории до 55 килограмм, завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она смола обойти соперниц и рывке, и толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.
Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 95 килограмм, а также в толчке -113 килограммов. По сумме двоеборья Конотоп подняла 208 килограммов, оставив далеко позади своихсоперниц.
В Украину возвращаются снегопады: синоптик назвала дату непогоды
Погода в Украине с 5 апреля начнет ухудшаться. Сначала, в понедельник, снизятся отметки у термометров и пройдут дожди. А с 8 апреля в Украине высокий риск снегопадов на Западе, Севере и местами в центральных областях.
Подробный прогноз на новую неделю опубликовала синоптик Наталья Диденко.