Победа Вирастюка на довыборах и похищение судьи Чауса: новости за выходные

Еще три области Украины приблизились к "красной" зоне карантина, на довыборах в Верховную раду победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, в Молдове заявили о похищении скандально известного украинского судьи Николая Чауса. Подробнее о том, что произошло на выходных, 3-4 апреля, - в материале РБК-Украина

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Вирастюк победил на довыборах в Раду, - ЦИК

На довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Обработано 100% протоколов.

По результатам выборов:

кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов),

Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов),

Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,86%, 13 927 голосов).

Пристально следят. Франция и Германия призвали прекратить эскалацию на Донбассе

Министерства иностранных дел Франции и Германии заявили об обеспокоенности из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. "Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", - говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств двух стран.

Как писало РБК-Украина, Россия наращивает войска у украинской границы. В ВСУ заявили, что численность тактических групп увеличивается в последние дни под видом учений вблизи восточных границ и в Крыму. По данным разведки, РФ готовится к эскалации и возможному наступлению вглубь Украины.

В Молдове заявили о похищении судьи Чауса

В Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

Напомним, в Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.

В Иордании из-за попытки госпереворота ограничили передвижение сына экс-короля, - WP

В субботу, 3 апреля, в Иордании разоблачили попытку государственного переворота. По подозрению в заговоре против короля Абдаллы II арестовали около 20 человек, а также ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы ибн Хусейна. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке.

В причастности к заговору против короля, как пишет газета, подозревают по меньшей мере одну королевскую семью, а также вождей племен и представителей органов безопасности Иордании. Неназванный сотрудник разведки рассказал, что ожидаются дополнительные аресты.

Украинка Конотоп выиграла три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

Украинская спортсменка Камила Конотоп, которая выступает в весовой категории до 55 килограмм, завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она смола обойти соперниц и рывке, и толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 95 килограмм, а также в толчке -113 килограммов. По сумме двоеборья Конотоп подняла 208 килограммов, оставив далеко позади своихсоперниц.

В Украину возвращаются снегопады: синоптик назвала дату непогоды

Погода в Украине с 5 апреля начнет ухудшаться. Сначала, в понедельник, снизятся отметки у термометров и пройдут дожди. А с 8 апреля в Украине высокий риск снегопадов на Западе, Севере и местами в центральных областях.

Подробный прогноз на новую неделю опубликовала синоптик Наталья Диденко.