ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пристально следят. Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 04 апреля 2021 02:39
Пристально следят. Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе Фото: Ситуация на Донбассе (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Министерства иностранных дел Франции и Германии заявили об обеспокоенности из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Днем 26 марта в результате вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств двух стран.

Представители стран сообщили, что пристально следят за перемещением российских войск на Донбассе и призвали прекратить эскалацию.

"Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", - говорится в заявлении.

Как писало РБК-Украина, Россия наращивает войска у украинской границы. В ВСУ заявили, что численность тактических групп увеличивается в последние дни под видом учений вблизи восточных границ и в Крыму. По данным разведки, РФ готовится к эскалации и возможному наступлению вглубь Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности вооруженных сил к наступательным действиям, но для этого необходимо оценить все риски.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Франция Донбасс Германия
NEWS
Украина работает над встречей Зеленского с Байденом, - Маркарова
Украина работает над встречей Зеленского с Байденом, - Маркарова
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов