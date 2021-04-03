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В Иордании из-за попытки госпереворота ограничили передвижение сына экс-короля, - WP

Новина українською → Иордания, Суббота 03 апреля 2021 22:52
В Иордании из-за попытки госпереворота ограничили передвижение сына экс-короля, - WP Фото: в Иордании разоблачили попытку госпереворота (flickr.com/laversentertainers)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 3 апреля, в Иордании разоблачили попытку государственного переворота. По подозрению в заговоре против короля Абдаллы II арестовали около 20 человек, а также ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы ибн Хусейна.

Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке.

По информации газеты, принцу Хамзе приказали оставаться в его дворце в Аммане на фоне расследования возможного заговора против его сводного брата, короля Абдаллы II. При этом, как отмечает газета, старшего сына покойного короля не арестовали.

В причастности к заговору против короля, как пишет газета, подозревают по меньшей мере одну королевскую семью, а также вождей племен и представителей органов безопасности Иордании. Неназванный сотрудник разведки рассказал, что ожидаются дополнительные аресты.

Среди уже арестованных член королевской семьи Шариф Хасан и бывший чиновник Королевского хашимитского суда Иордании Бассем Авадулла.

По словам разведчика, принца Хамзу проинформировали о расследовании иорданские военные, которые прибыли в его дворец. Они попросили принца воздержаться от поездок и публикаций в соцсетях.

Напомним, в начале февраля военный переворот произошел в Мьянме. Военные решили захватить власть в стране после поражения на выборах.

После переворота в Мьянме начались массовые протесты. По последним данным, жертвами протестов стали более 550 человек.

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