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Украинка Конотоп выиграла три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

Новина українською → Москва, Воскресенье 04 апреля 2021 22:34
Украинка Конотоп выиграла три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве Фото: украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп (facebookcom/olympicua)
Автор: РБК-Украина

Украинская спортсменка Камила Конотоп, которая выступает в весовой категории до 55 килограмм, завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она смола обойти соперниц и рывке, и толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 95 килограмм, а также в толчке -113 килограммов. По сумме двоеборья Конотоп подняла 208 килограммов, оставив далеко позади своихсоперниц.

Ранее на европейском первенстве две бронзовые медали завоевал Дмитрий Вороновский в весовой категории до 55 килограмм. В толчке он сумел поднять 137 килограммов, а в целом - 247 килограмм. Еще одна украинка Ангелина Ломачинская заняла третье место в рывке в весовой категории до 45 килограмм.

Фото: украинские спортсмены на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве (facebookcom/olympicua)

Напомним, в начале марта украинка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Чемпионат проходил в польском городе Торун.

Отметим, на этом же первенстве украинка Юлия Джима завоевала серебро в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Украинка отстала от победительницы всего на 9 секунд.

Добавим, 20 февраля украинская женская сборная выиграла бронзу на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

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