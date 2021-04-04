Украинка Конотоп выиграла три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

Украинская спортсменка Камила Конотоп, которая выступает в весовой категории до 55 килограмм, завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она смола обойти соперниц и рывке, и толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook .

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 95 килограмм, а также в толчке -113 килограммов. По сумме двоеборья Конотоп подняла 208 килограммов, оставив далеко позади своихсоперниц.

Ранее на европейском первенстве две бронзовые медали завоевал Дмитрий Вороновский в весовой категории до 55 килограмм. В толчке он сумел поднять 137 килограммов, а в целом - 247 килограмм. Еще одна украинка Ангелина Ломачинская заняла третье место в рывке в весовой категории до 45 килограмм.

Фото: украинские спортсмены на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве (facebookcom/olympicua)