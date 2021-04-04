Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала

Предприниматели, работающие на рынке, заявили, что тут покупателей меньше, чем в супермаркетах. И они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно. Так они объяснили продолжение работы рынка.

На место вчора приезжала полиция, однако их не услышали и правоохранители уехали. Однако, сегодня утром несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Фото: Нацгвардия заблокировала рынок в Николаеве (novosti-n.org)

Издание пишет, что им была поставлена задача не пропускать на рынок никого - ни продавцов, ни покупателей. Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.

Как пишет "Новости N", в то же время, на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают.

Отметим, 3 апреля карантин в Николаеве ужесточили и под запрет попала работа непродовольственных рынков.