ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала

Новина українською → Николаев, Воскресенье 04 апреля 2021 12:00
Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала Фото: Нацгвардия заблокировала рынок в Николаеве (novosti-n.org)
Автор: Анастасия Рокитна

В Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.

Об этом сообщает издание "Новости N".

Предприниматели, работающие на рынке, заявили, что тут покупателей меньше, чем в супермаркетах. И они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно. Так они объяснили продолжение работы рынка.

На место вчора приезжала полиция, однако их не услышали и правоохранители уехали. Однако, сегодня утром несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Фото: Нацгвардия заблокировала рынок в Николаеве (novosti-n.org)

Издание пишет, что им была поставлена задача не пропускать на рынок никого - ни продавцов, ни покупателей. Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.

Как пишет "Новости N", в то же время, на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают.

Отметим, 3 апреля карантин в Николаеве ужесточили и под запрет попала работа непродовольственных рынков.

Напомним, три области близки к "красной" зоне карантина.

РБК-Украина писало, что локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предполагают работу общественного транспорта по спецпропускам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Нацгвардия рынок Карантин
NEWS
Спад случаев: в Украине 13 738 новых COVID-заражений
Спад случаев: в Украине 13 738 новых COVID-заражений
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов