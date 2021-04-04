В Украину возвращаются снегопады: синоптик назвала дату непогоды

Погода в Украине с 5 апреля начнет ухудшаться. Сначала, в понедельник, снизятся отметки у термометров и пройдут дожди. А с 8 апреля в Украине высокий риск снегопадов на Западе, Севере и местами в центральных областях.

"Свежий апрельский понедельник обещает быть в Украине действительно свежим. Ведь температура воздуха 5-го апреля в течение дня стеснительно будет топтаться вблизи +7... +12 градусов, разве что кое-где в западных областях переступит порог до +14 градусов. Свежее всего будет в наших прибрежных зонах, где ожидается +4... +9 градусов, а в Карпатах даже в дневные часы - до "минусов". Кстати, небольшой мороз ожидается ближайшей ночью в большинстве наших частей, кроме южной", - пишет синоптик.

По данным эксперта, на западе нашей страны, несмотря на высокие отметки тепла, ожидается сильный юго-западный ветер.

Также Диденко спрогнозировала осадки. По ее данным, дожди ожидаются на юге, востоке и в центре страны.

"Осадки. 5-го апреля периодические дожди пройдут на Юге, Востоке и местами в центральных областях, тех, которые восточнее. Карта 1. На остальной территории пока что - без существенных осадков", - добавляет она.

Погода в Украине на следующей неделе (карта 2: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве ближайшей ночью ожидается от -1 мороза до +3 градусов тепла, завтра днем около +10 градусов. Осадки маловероятны.

Синоптик также спрогнозировала погоду на всю предстоящую неделю.

"Уже во вторник начнет заходить с западных областей холодная воздушная масса, которая распространится на протяжении Благовещения и 8-го апреля далее Украиной. А с юга пригонит активный циклон с осадками. И, соединившись, влажный циклон с юга и холодная воздушная масса с севера (по предварительным прогнозам), они предопределят крайне неблагоприятную погоду в среду-четверг: местами сильные осадки и штормовой ветер. На Западе, Севере и местами в центральных областях возможны снегопады и налипание мокрого снега. Карта 2", - предупреждает специалист.

Погода в Украине на следующей неделе (карта 2: facebook.com/tala.didenko)

Но осадки ожидаются в эти дни и в других регионах, однако в виде дождя. Мокрая погода будет наблюдаться также на востоке, юге и значительной части центра.

Диденко добавляет, что в Киеве есть много шансов наблюдать сложную синоптическую ситуацию с мокрым снегом и сильным ветром в течение 7-8 апреля. Но прогноз с неблагоприятной погодой – предварительный, уточняет она.