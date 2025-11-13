Плюс 21 полонений росіянин. Сили оборони поповнили "обмінний фонд" на Донеччині

Українські військові захоплюють в полон окупантів

Нагадаємо, український захисник на псевдо "Пейн" за допомогою FPV-дрона взяв у полон російського окупанта. Безпілотник супроводив росіянина просто до позицій українських бійців, де його й було затримано.

Раніше десантники взяли в полон десять військових країни-агресорки на Курському напрямку. Як зазначалося, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здалися українським військовим.

Крім того, Сили спеціальних операцій влаштували неочікуваний наліт на тилові позиції росіян. Їм вдалось взяти в полон шістьох окупантів.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.