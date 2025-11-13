Плюс 21 пленный россиянин. Силы обороны пополнили "обменный фонд" в Донецкой области

Украинские военные захватывают в плен оккупантов

Напомним, украинский защитник под псевдонимом "Пейн" с помощью FPV-дрона взял в плен российского оккупанта. Беспилотник сопроводил россиянина прямо к позициям украинских бойцов, где он и был задержан.

Ранее десантники взяли в плен десять военных страны-агрессора на Курском направлении. Как отмечалось, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

Кроме того, Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось взять в плен шестерых оккупантов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.