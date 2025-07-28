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Зеленський озвучив, скількох людей вдалося звільнити з полону РФ з початку війни

Понеділок 28 липня 2025 15:40
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Зеленський озвучив, скількох людей вдалося звільнити з полону РФ з початку війни Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

"Сьогодні провів зустріч із майже всіма в нашій команді, хто працює для звільнення полонених і допомоги їм. Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і наші люди, які були звільнені з російської неволі", - розповів Зеленський.

На зустрічі були присутні українські захисники з різних напрямків фронту, зокрема оборонці Маріуполя, військові з полку "Азов", парамедикиня Тайра та цивільна Леніє Умерова, яку росіяни захопили в окупованому Криму.

Президент подякував усім, хто бере участь у процесі обміну, і підкреслив, що питання звільнення полонених залишається постійним пріоритетом для держави.

"Жодного дня не зупиняємося. Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами - ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів", - зазначив Зеленський.

Окремо він згадав жахливий теракт в Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені, та наголосив на необхідності продовжувати обміни.

"Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу. Кожен і кожна важливі", - сказав глава держави.

Він також подякував українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, що дозволяє повернути більше полонених додому.

Обміни полоненими

Під час першого та другого раунду перемовин України та Росії у Стамбулі відбулись домовленості щодо обміну полоненими. Спочатку у форматі "1000 на 1000", а потім про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.

До цього українська сторона заявила, що не розголошуватиме кількість повернутих полонених до завершення всіх обмінів у рамках домовленості.

Однак минулого тижня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що з початку дії домовленостей вдалось повернути понад 1000 українців.

Наразі відомо, що обміни відбулись 9, 10, 12, 14, 19, 20 та 26 червня, а також 4 та 23 липня.

Водночас, за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, станом на 6 травня цього року, з початку повномасштабного вторгнення, з полону РФ вдалось повернути 4757 українців.

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Володимир Зеленський Обмін полоненими
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