Український воїн за допомогою FPV-дрона взяв у полон окупанта (відео)

Український воїн на псевдо "Пейн" за допомогою FPV-дрона взяв у полон чергового російського окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, під час бойового вильоту командир екіпажу FPV-дрона 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" на псевдо "Пейн" за допомогою безпілотника взяв у полон чергового російського окупанта.

Безпілотник супроводив російського солдата просто до позицій українських бійців, де його й було затримано.

"Наші захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Кожен полонений загарбник - це шанс визволити наших воїнів із російського полону. Варто зазначити, що командир розрахунку FPV-дрона "Пейн" - Герой України. Його екіпаж вже вивів з ладу понад 500 ворожих артилерійських стволів за допомогою дронів", - додали у Генштабі.



