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Український воїн за допомогою FPV-дрона взяв у полон окупанта (відео)

Середа 18 червня 2025 21:22
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Український воїн за допомогою FPV-дрона взяв у полон окупанта (відео) Фото: український воїн за допомогою FPV-дрона взяв у полон окупанта (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Український воїн на псевдо "Пейн" за допомогою FPV-дрона взяв у полон чергового російського окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, під час бойового вильоту командир екіпажу FPV-дрона 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" на псевдо "Пейн" за допомогою безпілотника взяв у полон чергового російського окупанта.

Безпілотник супроводив російського солдата просто до позицій українських бійців, де його й було затримано.

"Наші захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Кожен полонений загарбник - це шанс визволити наших воїнів із російського полону. Варто зазначити, що командир розрахунку FPV-дрона "Пейн" - Герой України. Його екіпаж вже вивів з ладу понад 500 ворожих артилерійських стволів за допомогою дронів", - додали у Генштабі.

Українські воїни захоплюють у полон окупантів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку. Як зазначалося, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здалися українським військовим.

Також Сили спеціальних операцій влаштували неочікуваний наліт на тилові позиції росіян. Їм вдалось взяти в полон шістьох окупантів.

Окрім того, українські прикордонники відбили спробу штурму на Вовчанському напрямку та взяли в полон російського військового. Противник зазнав втрат і був змушений відступити.

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