Плюс 13%: скільки людей складатимуть НМТ-2026 і де найбільше учасників

Цього року кількість бажаючих скласти Національний мультипредметний тест суттєво зросла. Успішну реєстрацію та сертифікати для участі в тестуванні отримали 355 371 людина.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на оновлені дані Міністерства освіти і науки України.
Головне:
Показники реєстрації демонструють зростання за всіма категоріями учасників. Загальний приріст склав 13% відносно минулого року.
Особливо помітною стала активність випускників минулих років: якщо у 2025 році їх було близько 77,6 тисячі, то у 2026-му ця цифра перевищила 103 тисячі осіб. Кількість цьогорічних випускників шкіл також зросла на 7%, досягнувши позначки у 252 тисячі учасників.
В межах України найбільша концентрація абітурієнтів традиційно припадає на великі освітні хаби. Рейтинг регіонів-лідерів виглядає так:
Значна частина українських вступників перебуває поза межами країни. Найбільше сертифікатів для складання НМТ видано у Німеччині (5 141) та Польщі (4 711).
Разом ці дві країни забезпечують понад половину всього закордонного сегмента учасників. Також до п’ятірки лідерів за кордоном увійшли Чехія, Болгарія та Литва.
Читайте також про те, що НМТ-2026 стартує уже 20 травня. Воно відбуватиметься без кардинальних змін, але з урахуванням безпекових викликів війни, можливих відключень світла та великої кількості вступників за кордоном.
Раніше ми писали про те, де учасники тестування НМТ-2026 можуть дізнатись про місте і час складання іспиту.