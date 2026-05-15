Плюс 13%: скільки людей складатимуть НМТ-2026 і де найбільше учасників

Головне: Загальна кількість: 355 371 учасник, що на 43 тисячі більше, ніж минулого року;

Випускники минулих років: зафіксовано стрімке зростання інтересу - їх кількість зросла на 33%;

Лідери в Україні: найбільше учасників зареєстровано у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях;

Закордонний сегмент: понад 50% учасників за кордоном складатимуть тест у Німеччині та Польщі.

Динаміка порівняно з 2025 роком

Показники реєстрації демонструють зростання за всіма категоріями учасників. Загальний приріст склав 13% відносно минулого року.

Особливо помітною стала активність випускників минулих років: якщо у 2025 році їх було близько 77,6 тисячі, то у 2026-му ця цифра перевищила 103 тисячі осіб. Кількість цьогорічних випускників шкіл також зросла на 7%, досягнувши позначки у 252 тисячі учасників.

Географія учасників: де складатимуть найбільше

В межах України найбільша концентрація абітурієнтів традиційно припадає на великі освітні хаби. Рейтинг регіонів-лідерів виглядає так:

Київ - 35 331 особа;

Львівська область - 31 180 осіб;

Дніпропетровська область - 27 494 особи;

Київська область - 22 388 осіб;

Одеська область - 21 819 осіб.

НМТ за кордоном

Значна частина українських вступників перебуває поза межами країни. Найбільше сертифікатів для складання НМТ видано у Німеччині (5 141) та Польщі (4 711).

Разом ці дві країни забезпечують понад половину всього закордонного сегмента учасників. Також до п’ятірки лідерів за кордоном увійшли Чехія, Болгарія та Литва.