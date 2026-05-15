Общество Образование Деньги Изменения Экология

Плюс 13%: сколько людей будут сдавать НМТ-2026 и где больше всего участников

17:47 15.05.2026 Пт
2 мин
Среди участников возросло количество выпускников прошлых лет
aimg Василина Копытко
В этом году на 43 тысячи участников НМТ больше (фото: Getty Images)

В этом году количество желающих сдать Национальный мультипредметный тест существенно возросло. Успешную регистрацию и сертификаты для участия в тестировании получили 355 371 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Министерства образования и науки Украины.

Главное:

  • Общее количество: 355 371 участник, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году;
  • Выпускники прошлых лет: зафиксирован стремительный рост интереса - их количество выросло на 33%;
  • Лидеры в Украине: больше всего участников зарегистрировано в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях;
  • Зарубежный сегмент: более 50% участников за рубежом будут сдавать тест в Германии и Польше.

Динамика по сравнению с 2025 годом

Показатели регистрации демонстрируют рост по всем категориям участников. Общий прирост составил 13% относительно прошлого года.

Особенно заметной стала активность выпускников прошлых лет: если в 2025 году их было около 77,6 тысячи, то в 2026-м эта цифра превысила 103 тысячи человек. Количество выпускников школ этого года также выросло на 7%, достигнув отметки в 252 тысячи участников.

География участников: где будут сдавать больше всего

В пределах Украины наибольшая концентрация абитуриентов традиционно приходится на крупные образовательные хабы. Рейтинг регионов-лидеров выглядит так:

  • Киев - 35 331 человек;
  • Львовская область - 31 180 человек;
  • Днепропетровская область - 27 494 человека;
  • Киевская область - 22 388 человек;
  • Одесская область - 21 819 человек.

НМТ за рубежом

Значительная часть украинских абитуриентов находится за пределами страны. Больше всего сертификатов для сдачи НМТ выдано в Германии (5 141) и Польше (4 711).

Вместе эти две страны обеспечивают более половины всего зарубежного сегмента участников. Также в пятерку лидеров за рубежом вошли Чехия, Болгария и Литва.

