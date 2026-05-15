Плюс 13%: сколько людей будут сдавать НМТ-2026 и где больше всего участников

Главное: Общее количество: 355 371 участник, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году;

355 371 участник, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году; Выпускники прошлых лет: зафиксирован стремительный рост интереса - их количество выросло на 33%;

зафиксирован стремительный рост интереса - их количество выросло на 33%; Лидеры в Украине: больше всего участников зарегистрировано в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях;

больше всего участников зарегистрировано в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях; Зарубежный сегмент: более 50% участников за рубежом будут сдавать тест в Германии и Польше.

Динамика по сравнению с 2025 годом

Показатели регистрации демонстрируют рост по всем категориям участников. Общий прирост составил 13% относительно прошлого года.

Особенно заметной стала активность выпускников прошлых лет: если в 2025 году их было около 77,6 тысячи, то в 2026-м эта цифра превысила 103 тысячи человек. Количество выпускников школ этого года также выросло на 7%, достигнув отметки в 252 тысячи участников.

География участников: где будут сдавать больше всего

В пределах Украины наибольшая концентрация абитуриентов традиционно приходится на крупные образовательные хабы. Рейтинг регионов-лидеров выглядит так:

Киев - 35 331 человек;

- 35 331 человек; Львовская область - 31 180 человек;

- 31 180 человек; Днепропетровская область - 27 494 человека;

- 27 494 человека; Киевская область - 22 388 человек;

- 22 388 человек; Одесская область - 21 819 человек.

НМТ за рубежом

Значительная часть украинских абитуриентов находится за пределами страны. Больше всего сертификатов для сдачи НМТ выдано в Германии (5 141) и Польше (4 711).

Вместе эти две страны обеспечивают более половины всего зарубежного сегмента участников. Также в пятерку лидеров за рубежом вошли Чехия, Болгария и Литва.