Плюс 13%: сколько людей будут сдавать НМТ-2026 и где больше всего участников

В этом году количество желающих сдать Национальный мультипредметный тест существенно возросло. Успешную регистрацию и сертификаты для участия в тестировании получили 355 371 человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Министерства образования и науки Украины.
Главное:
Показатели регистрации демонстрируют рост по всем категориям участников. Общий прирост составил 13% относительно прошлого года.
Особенно заметной стала активность выпускников прошлых лет: если в 2025 году их было около 77,6 тысячи, то в 2026-м эта цифра превысила 103 тысячи человек. Количество выпускников школ этого года также выросло на 7%, достигнув отметки в 252 тысячи участников.
В пределах Украины наибольшая концентрация абитуриентов традиционно приходится на крупные образовательные хабы. Рейтинг регионов-лидеров выглядит так:
Значительная часть украинских абитуриентов находится за пределами страны. Больше всего сертификатов для сдачи НМТ выдано в Германии (5 141) и Польше (4 711).
Вместе эти две страны обеспечивают более половины всего зарубежного сегмента участников. Также в пятерку лидеров за рубежом вошли Чехия, Болгария и Литва.
