На пляжі у Латвія виявили уламок російського дрона "Гербера"

Латвія , Четвер 18 вересня 2025 21:43
На пляжі у Латвія виявили уламок російського дрона "Гербера" Фото: президент України Володимир Зеленський (x.com/Latvijas_armija)
Автор: Тетяна Степанова

У Латвії сьогодні, 18 вересня, на пляжі знайшли фрагмент хвоста російського дрона "Гербера", викинутий з моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу збройних сил Латвії.

"Сьогодні на пляжі Варвської волості Вентспілського краю було знайдено фрагмент хвоста дрона, викинутий з моря", - йдеться у повідомленні.

Команда знешкодження боєприпасів, які не вибухнули вирушила на місце події аналізу знайденого об'єкта.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що об'єкт не є вибухонебезпечним.

"Ми можемо підтвердити, що фрагмент дрона, викинутий сьогодні з моря, є хвостовою частиною російського "приманки"-дрона "Гербера", - додав він.

Вторгнення російських дронів у Польщу та Литву

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази. Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі.

А ввечері 15 вересня у Польщі над урядовими будівлями літав безпілотник. Його знищили.

Також днями стало відомо, що наприкінці липня цього року російський дрон "Гербера" вторгся в повітряний простір Литви. Ймовірно, безпілотник запускали з території Білорусі.

