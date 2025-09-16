ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Запускали з Білорусі. ЗМІ дізналися деталі вторгнення російського дрона в Литву

Вівторок 16 вересня 2025 19:16
UA EN RU
Запускали з Білорусі. ЗМІ дізналися деталі вторгнення російського дрона в Литву Ілюстративне фото: Росія запускала по Литві свій ударний дрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Наприкінці липня цього року російський дрон "Гербера" вторгся в повітряний простір Литви. Ймовірно, безпілотник запускали з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За інформацією джерел видання, атака російської "Гербери", яка несла 2 кілограми вибухівки, на Литву була цілеспрямовано спланованою операцією.

Таким чином Росія хотіла не тільки перевірити можливості ППО Литви, а й здійснити психологічний вплив. Саме тому дрон літав над Вільнюсом.

Висоту польоту також було обрано не випадково - так його не засікли радари.

Як зазначають співрозмовники Delfi, у безпілотнику, який розбився, виявили не тільки вибуховий пристрій, а й сучасний бортовий комп'ютер, а також щонайменше одну SIM-карту.

Вторгнення дрона в Литву

Нагадаємо, 28 липня в небі Литви виявили безпілотник, який, імовірно, залетів у повітряний простір країни з Білорусі.

Трохи згодом стало відомо, що йдеться про російський дрон-імітатор "Гербера", візуально схожий на бойові "Шахеди". Їх використовують для обману систем ППО.

Дрон був знайдений на полігоні під час пошукової операції, що почалася після його виявлення в повітряному просторі країни. На місце прибули військові, слідчі та сапери.

Громадян закликали не торкатися знайдених предметів і повідомляти про всі підозрілі об'єкти за номером 112.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуги народу", - джерела
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуги народу", - джерела
Аналітика
Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим