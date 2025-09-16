Запускали з Білорусі. ЗМІ дізналися деталі вторгнення російського дрона в Литву

Наприкінці липня цього року російський дрон "Гербера" вторгся в повітряний простір Литви. Ймовірно, безпілотник запускали з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За інформацією джерел видання, атака російської "Гербери", яка несла 2 кілограми вибухівки, на Литву була цілеспрямовано спланованою операцією. Таким чином Росія хотіла не тільки перевірити можливості ППО Литви, а й здійснити психологічний вплив. Саме тому дрон літав над Вільнюсом. Висоту польоту також було обрано не випадково - так його не засікли радари. Як зазначають співрозмовники Delfi, у безпілотнику, який розбився, виявили не тільки вибуховий пристрій, а й сучасний бортовий комп'ютер, а також щонайменше одну SIM-карту.