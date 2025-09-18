На пляже в Латвии обнаружили обломок российского дрона "Гербера"
В Латвии сегодня, 18 сентября, на пляже нашли фрагмент хвоста российского дрона "Гербера", выброшенный из моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Латвии.
"Сегодня на пляже Варвской волости Вентспилского края был найден фрагмент хвоста дрона, выброшенный из моря", - говорится в сообщении.
Команда обезвреживания невзорвавшихся боеприпасов отправилась на место происшествия анализа найденного объекта.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что объект не является взрывоопасным.
"Мы можем подтвердить, что фрагмент дрона, выброшенный сегодня из моря, является хвостовой частью российского "приманки"-дрона "Гербера", - добавил он.
Вторжение российских дронов в Польшу и Литву
Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.
В Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы. Обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши.
А вечером 15 сентября в Польше над правительственными зданиями летал беспилотник. Его уничтожили.
Также на днях стало известно, что в конце июля этого года российский дрон "Гербера" вторгся в воздушное пространство Литвы. Вероятно, беспилотник запускали с территории Беларуси.