Одеса після ударів по енергетиці: що зі світлом, теплом і водою зараз

Україна, Понеділок 15 грудня 2025 18:35
UA EN RU
Одеса після ударів по енергетиці: що зі світлом, теплом і водою зараз Архівне фото: Свириденко розповіла, яка ситуація в Одесі після ударів РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Одесі наразі вдалося відновити електропостачання для 180 тисяч споживачів, а роботи із заживлення всіх районів міста тривають цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

За її словами, теплопостачання в Одесі забезпечене в усіх районах, наразі відбувається поетапний запуск окремих котелень.

Централізоване водопостачання у місті повністю відновлене. За потреби мешканців організовано підвезення питної та технічної води. У районах продовжують працювати пункти незламності та польові кухні.

Свириденко наголосила, що уряд тримає ситуацію на постійному контролі, та подякувала одеситам за витримку і взаємопідтримку.

Прем’єр-міністр зазначила, що пошкодження енергосистеми є суттєвими, тому повне відновлення мереж потребує часу. Вона також подякувала енергетикам, комунальникам, рятувальникам і всім фахівцям, які працюють над якнайшвидшим поверненням світла і тепла в оселі людей.

Атака на південь України та наслідки

Нагадаємо, в ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала масованого удару по Одесі, Одеській області та кількох інших містах півдня України.

Під час атаки противник використав ракети різних типів і ударні безпілотники. Зокрема, по Одещині запускали крилаті ракети "Калібр", гіперзвукові "Кинджал", а також балістичні ракети.

Внаслідок обстрілу в регіоні виникли перебої з електропостачанням і водою. Частковий блекаут також зафіксували в Херсонській та Миколаївській областях.

Наразі в Одесі тривають роботи з відновлення електро-, водо- та теплопостачання. Водночас керівник ГВА Сергій Лисак зазначив, що робити прогнози щодо строків відновлення поки зарано.

Пізніше стало відомо, що в місті Арциз Одеської області електроенергія може бути відсутня до тижня через нічний удар РФ по об’єктах енергетики.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

А в окремому матеріалі можна дізнатися, як працюють магазини, транспорт і банки в Одесі після масованого удару росіян.

