У ДТЕК показали наслідки удару по енергетиці в Арцизі Одеської області

Четвер 18 грудня 2025 10:15
У ДТЕК показали наслідки удару по енергетиці в Арцизі Одеської області Фото: у ДТЕК показали наслідки удару по енергетиці в Арцизі Одеської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Енергетики на відео показали наслідки російського удару по критичній інфраструктурі у місті Арциз Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Арциз, вся Україна зараз з вами. Знаємо, як непросто в ці дні без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику у ваші домівки", - зазначили у ДТЕК.

На відео можна побачити зруйновані та згорілі об'єкти енергетики, відновлення яких вже розпочалось, щоб якомога швидше повернути світло у домівки жителів Арциза.

Раніше Жителі Арциза отримали повідомлення від компанії ДТЕК щодо стану відновлення електропостачання та термінів ремонтних робіт. Зокрема, вказано що деякі абоненти отримають енергопостачання 26 грудня.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса і Одеська область пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі, намагаючись занурити область у темряву та холод.

Після атаки мера Арцизу Сергій Парпуланський попереджав, що електроенергії в місті може не бути протягом тижня. Та пообіцяв розгорнути пункти обігріву та підзарядки гаджетів.

Згодом стало відомо, що в місті Арциз світла може не бути до 26 грудня. В Одеській області триває блекаут після російських ударів на енергетичну інфраструктуру регіону.

Тим часом на Одещині тривають роботи з відновлення подачі електроенергії, води та опалення. При цьому глава ГВА Сергій Лисак уточнив, що робити прогнози поки ще рано.

Як працюють магазини, громадський транспорт і банки в Одесі та області після ударів по енергетичній інфраструктурі - детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Одеса Енергетики ДТЕК
