На пляжах Одессы заметили пятна, похожие на нефтяные, и находят погибших птиц

На двух пляжах Одессы были обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц. По данному факту начато расследование, на место выехали соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской МВА Сергея Лысака.