Главная » Новости » Происшествия

На пляжах Одессы заметили пятна, похожие на нефтяные, и находят погибших птиц

Среда 24 декабря 2025 08:26
UA EN RU
На пляжах Одессы заметили пятна, похожие на нефтяные, и находят погибших птиц Фото: на пляжах Одессы заметили пятна, похожие на нефтяные (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На двух пляжах Одессы были обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц. По данному факту начато расследование, на место выехали соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской МВА Сергея Лысака.

"В районе пляжей Дельфин и Ланжерон обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. Сейчас их размер и происхождение устанавливаются", - отметил Лысак.

По его словам, ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали экологическая инспекция, КП "Побережье", КУ РВС, а также представители Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

"После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация", - добавил глава Одесского ГОА.

Удары россиян по Одессе и области

Так, российские оккупанты вчера, 23 декабря, в очередной раз атаковали порт Одессы ударными дронами. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

Также в ночь на 22 декабря российские войска атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области, в частности в порту "Южный" загорелись контейнеры с мукой и маслом.

Одной из самых массовых атак на Одессу и область стала ночь на 13 декабря, когда без света, воды и тепла осталась значительная часть региона, включая Одессу, а наибольшим разрушениям подвергся город Арциз.

Также оккупанты начали массово обстреливать мост в Маяках на трассе Одесса - Рени, что усложнило проезд к пунктам пропуска и западным населенным пунктам области. Власти и транспортные службы разработали альтернативные маршруты.

