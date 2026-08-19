Плівки НАБУ про ''Сенс Банк'': на записах згадали Гетманцева, нардеп усе заперечує

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НАБУ та САП оприлюднили записи розмов у межах розслідування схеми легалізації 150 млн гривень.

У записах звучать твердження про можливе бажання взяти під контроль ''Сенс Банк''.

Співрозмовники прямо не називають усіх осіб, про яких йдеться.

Данило Гетманцев заявив, що ніколи не обговорював питання контролю над банком.

Нардеп повідомив, що готовий пройти поліграф і дати покази НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували фрагменти розмов, які стосуються ситуації навколо ''Сенс Банку''.

На записах фігурує розмова, де заступниця керівника Офісу президента, ймовірно Ірина Мудра, переказує інформацію про можливі спроби встановити вплив на банк. Водночас у матеріалах НАБУ не називають прямо всіх осіб, про яких йдеться.

Зокрема, у розмові згадується голова парламентського комітету, який, за словами співрозмовниці, нібито хотів взяти банк під свою ''опіку''. Також згадується Давид, під яким, як припускають журналісти, може матися на увазі голова фракції ''Слуга народу'' Давид Арахамія.

"Типу вони не будуть мочити "Сенс банк", а "Сенс банк" має їм башляти. Спочатку Давид прийшов, потім *** (ймовірно, Гетманцев). Причому не разом, а нарізно", – розповідає на записах розмови, ймовірно, Мудра.

Скріншот з відео НАБУ та САП із записом розмов фігурантів справи

У розмові також пролунала теза про те, що окремі політики нібито пропонували не створювати проблем банку в обмін на певні домовленості.

Після публікації записів відреагував голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, він ніколи не обговорював ані з Іриною Мудрою, ані з будь-ким іншим питання контролю над ''Сенс Банком''.

''Повідомляю, що я ніколи, повторюю, ніколи не обговорював ані з Мудрою, ані з кимось іншим питання контролю над Сенс Банком'', – заявив нардеп.

Гетманцев також наголосив, що його публічна позиція щодо банку є відкритою та її можна перевірити у попередніх заявах.

Щоб спростувати будь-які підозри, народний депутат заявив про готовність пройти поліграф та дати свідчення детективам НАБУ. За його словами, він уже звернувся до бюро з відповідною ініціативою.

Нагадаємо, НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, до якої причетні посадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати. За даними джерел РБК-Україна, серед фігурантів справи – заступниця керівника ОП Ірина Мудра (яку вже звільнено з посади), нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.

За версією слідства, учасники групи організували схему легалізації 150 млн грн готівкою, які привозили в мішках та проводили через рахунки "Сенс Банку" й підконтрольних фірм, щоб внести заставу за фігуранта справи "Мідас" (ймовірно, ексміністра енергетики Германа Галущенка). Крім того, у матеріалах розслідування йдеться про спроби встановлення контролю над банком та втручання в конкурс на очільника САП.

Після оприлюднення розслідування Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо "Сенс Банку". Рішення про виклик очільника НБУ підтримали 155 народних депутатів. Пишний має прозвітувати перед парламентом щодо функціонування фінансової установи.