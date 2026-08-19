Рада викликала Пишного через фігурування Sense Bank в операції "Форест Гамп"

Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо державного Sense Bank.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Рішення про виклик очільника НБУ підтримали 155 народних депутатів. Андрій Пишний має прозвітувати перед парламентом щодо функціонування фінансової установи.

Використання банку у злочинній схемі

Увагу депутатів до банку привернуло розслідування антикорупційних органів. Зокрема, НАБУ та САП провели спецоперацію та викрили злочинну організацію, до якої входили чинні й колишні нардепи, а також могли бути причетні високопосадовці Офісу президента.

За даними слідства, фігуранти відмили 150 мільйонів гривень готівки. Гроші провели через рахунки фіктивних фірм, щоб легалізувати й використати для сплати застави за учасника справи "Мідас".

Для реалізації махінацій зловмисники задіяли державний Sense Bank. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком і використовували його у власних інтересах.

Операція "Форест Гамп"

Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ та САП офіційно заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації.

За інформацією правоохоронців, її очолювали чинний і колишній народні депутати України. До складу групи також входили високопосадовці Офісу президента.

Водночас нардеп Ярослав Железняк натякнув, що йдеться про чинного парламентаря-забудовника. Ще один народний депутат, Олексій Гончаренко, повідомив про обшуки у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.