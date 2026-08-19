Серед фігурантів - Мудра, Столар та Микитась: що відомо про спецоперацію НАБУ та САП

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. Серед можливих фігурантів справи - заступниця керівника ОП Ірина Мудра, нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.

Що відомо про спецоперацію на її фігурантів на цю мить - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне: Масштабна спецоперація: НАБУ та САП проводять розслідування щодо викриття злочинної організації.

Фігуранти з ОП та Ради: У справі фігурують чинний і колишній народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента.

Імена джерел: За даними джерел РБК-Україна, серед фігурантів - заступниця керівника ОП Ірина Мудра, нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.

Деталі згодом: Офіційні подробиці НАБУ та САП обіцяють оприлюднити пізніше.

НАБУ та САП оголосили спецоперацію

У середу, 19 серпня Національне антикорупційне бюро у своєму Telegram-каналі оголосило про початок слідчих дій, а саме - "спецоперації із викриття злочинної організації".

"НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб", - йдеться в заяві.

Деталі НАБУ пообіцяло оприлюднити згодом.

Обшуки у Мудрої

Згодом народні депутати оприлюднили імена можливих фігурантів.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк натякнув про кого може йти мова. За його словами, йдеться про чинного нардепа від колишньої ОПЗЖ, який також є "дуже відомим забудовником". За описом, під ці критерії підпадає нардеп Вадим Столар.

Своєю чергою нардеп під "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що обшуки проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. В ОП вона опікується зокрема правовою політикою та міжнародними судами.

Як вдалося довідатися РБК-Україна від власних джерел, у справі, окрім Мудрої, фігурують нардеп Столар та колишній народний обранець Максим Микитась.