Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП

Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Це сталося в день, коли НАБУ та САП оголосили спецоперацію з викриття злочинної організації, за даними джерел, серед її фігурантів називають і Мудру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Що відомо про звільнення

Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента, про це йдеться у відповідному указі глави держави.

Звільнення сталося в день, коли Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про спецоперацію з викриття злочинної організації.

За даними джерел РБК-Україна, серед її фігурантів - заступниця керівника ОП Ірина Мудра, народний депутат Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.

За офіційними даними НАБУ, група організувала легалізацію 150 млн гривень готівки, здобутих злочинним шляхом. Саму спецоперацію в бюро назвали "Форест Гамп".