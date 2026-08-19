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Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП

13:24 19.08.2026 Ср
1 хв
Причину звільнення в указі не назвали
aimg Валерія Абабіна
Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП Фото: Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра ( facebook com irynа mudra)
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Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Це сталося в день, коли НАБУ та САП оголосили спецоперацію з викриття злочинної організації, за даними джерел, серед її фігурантів називають і Мудру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Що відомо про звільнення

Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента, про це йдеться у відповідному указі глави держави.

Звільнення сталося в день, коли Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про спецоперацію з викриття злочинної організації.

За даними джерел РБК-Україна, серед її фігурантів - заступниця керівника ОП Ірина Мудра, народний депутат Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.

За офіційними даними НАБУ, група організувала легалізацію 150 млн гривень готівки, здобутих злочинним шляхом. Саму спецоперацію в бюро назвали "Форест Гамп".

Нагадаємо, у середу, 19 серпня, НАБУ оголосило про спецоперацію з викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів.

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