Пленки НАБУ о ''Сенс Банк'': на записях вспомнили Гетманцева, нардеп все отрицает

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НАБУ и САП обнародовали новые записи разговоров в рамках расследования схемы легализации 150 млн. гривен.

В записях звучат утверждения о возможном желании взять под контроль ''Сенс Банк''.

Собеседники прямо не называют всех лиц, о которых идет речь.

Даниил Гетманцев заявил, что никогда не обсуждал вопрос контроля над банком.

Нардеп сообщил, что готов пройти полиграф и дать показания НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали фрагменты разговоров, касающиеся ситуации вокруг ''Сенс Банка''.

На записях фигурирует разговор, где заместитель руководителя Офиса президента, предположительно Ирина Мудра, пересказывает информацию о возможных попытках установить влияние на банк. В то же время в материалах НАБУ не называют прямо всех лиц, о которых идет речь.

В частности, в разговоре упоминается председатель парламентского комитета, который, по словам собеседницы, якобы хотел взять банк под свою опеку. Также упоминается Давид, под которым, как предполагают журналисты, может подразумеваться глава фракции ''Слуга народа'' Давид Арахамия.

"Типа они не будут "Сенс банк" обдирать, а "Сенс банк" должен им платить. Сначала пришел Давид, потом *** (вероятно, Гетманцев). Причем не вместе, а по отдельности", — рассказывает на записях разговора, вероятно, Мудра.

Скриншот из видео НАБУ и САП с записью разговоров фигурантов дела

В разговоре также прозвучал тезис о том, что отдельные политики якобы предлагали не создавать проблемы банка в обмен на определенные договоренности.

После публикации записей отреагировал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, он никогда не обсуждал ни с Ириной Мудрой, ни с кем-либо другим вопрос контроля над ''Сенс Банком''.

''Сообщаю, что я никогда, повторяю, никогда не обсуждал ни с Мудрой, ни с кем-то другим вопрос контроля над Сенс Банком'', – заявил нардеп.

Гетманцев также подчеркнул, что его публичная позиция относительно банка открыта и ее можно проверить в предварительных заявлениях.

Чтобы опровергнуть какие-либо подозрения, народный депутат заявил о готовности пройти полиграф и дать показания детективам НАБУ. По его словам, он уже обратился в бюро с соответствующей инициативой.

Напомним, НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, к которой причастны чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты. По данным источников РБК-Украина, среди фигурантов дела – заместитель руководителя ОП Ирина Мудра (уже уволена с должности), нардеп Вадим Столар и экснардеп Максим Микитась.

По версии следствия, участники группы организовали схему легализации 150 млн грн наличными, которые привозили в мешках и проводили через счета "Сенс Банка" и подконтрольных фирм, чтобы внести залог за фигуранта дела "Мидас" (вероятно, эксминистра энергетики Германа Галущенко). Кроме того, в материалах расследования говорится о попытках установления контроля над банком и вмешательстве в конкурс на главу САП.

После обнародования расследования Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг "Сенс Банка". Решение о вызове главы НБУ поддержали 155 народных депутатов. Пышный должен отчитаться перед парламентом о функционировании финансового учреждения.