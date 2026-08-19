Операція "Форест Гамп": НАБУ публікує відео із записами розмов учасників топкорупції
Опублікований фрагмент запису, зроблений під час стеження за учасниками гучної корупційної схеми. Розслідування отримало промовисту назву - спецоперація "Форест Гамп".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозапис Національного антикорупційного бюро.
Про що говорять фігуранти на записі
НАБУ оприлюднило 47-секундний фрагмент відео з перехопленими розмовами ймовірних учасників схеми. На кадрах фігуранти, імовірно, обговорюють передачу грошей та згадують Офіс президента України.
На плівках лунають такі фрази:
- "Только недоумок может записать на своих детей ворование денег и оплату еще их учебы";
- "Ну, там 4 мешка".
Офіційних коментарів щодо змісту розмов правоохоронці поки не надали. Деталі розслідування НАБУ обіцяло оприлюднити пізніше.
Операція "Форест Гамп": що відомо
Уранці 19 серпня НАБУ та САП офіційно заявили про початок спецоперації із викриття злочинної організації.
За офіційною заявою, групу очолювали чинний і колишній народні депутати України, а до неї входили високопосадовці Офісу президента.
Тим часом народний депутат України Ярослав Железняк натякнув, що йдеться про чинного нардепа-забудовника, а народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про обшуки у заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої.
Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на джерела, крім Мудрої, у справі фігурують народний депутат України Вадим Столар та колишній народний депутат Максим Микитась.
Офіційно правоохоронці ці імена поки не підтвердили.