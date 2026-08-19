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Операція "Форест Гамп": НАБУ публікує відео із записами розмов учасників топкорупції

10:26 19.08.2026 Ср
2 хв
У розмові фігурантів згадується Офіс президента
aimg Олена Чупровська
Операція "Форест Гамп": НАБУ публікує відео із записами розмов учасників топкорупції Фото: НАБУ показало нові кадри у справі про корупцію в Офісі президента (facebook.com/nabu.gov.ua)
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Опублікований фрагмент запису, зроблений під час стеження за учасниками гучної корупційної схеми. Розслідування отримало промовисту назву - спецоперація "Форест Гамп".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозапис Національного антикорупційного бюро.

Про що говорять фігуранти на записі

НАБУ оприлюднило 47-секундний фрагмент відео з перехопленими розмовами ймовірних учасників схеми. На кадрах фігуранти, імовірно, обговорюють передачу грошей та згадують Офіс президента України.

На плівках лунають такі фрази:

  • "Только недоумок может записать на своих детей ворование денег и оплату еще их учебы";
  • "Ну, там 4 мешка".

Офіційних коментарів щодо змісту розмов правоохоронці поки не надали. Деталі розслідування НАБУ обіцяло оприлюднити пізніше.

Операція "Форест Гамп": що відомо

Уранці 19 серпня НАБУ та САП офіційно заявили про початок спецоперації із викриття злочинної організації.

За офіційною заявою, групу очолювали чинний і колишній народні депутати України, а до неї входили високопосадовці Офісу президента.

Тим часом народний депутат України Ярослав Железняк натякнув, що йдеться про чинного нардепа-забудовника, а народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про обшуки у заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на джерела, крім Мудрої, у справі фігурують народний депутат України Вадим Столар та колишній народний депутат Максим Микитась.

Офіційно правоохоронці ці імена поки не підтвердили.

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