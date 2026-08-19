Операція "Форест Гамп": НАБУ публікує відео із записами розмов учасників топкорупції

Опублікований фрагмент запису, зроблений під час стеження за учасниками гучної корупційної схеми. Розслідування отримало промовисту назву - спецоперація "Форест Гамп".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозапис Національного антикорупційного бюро.

За офіційною заявою, групу очолювали чинний і колишній народні депутати України, а до неї входили високопосадовці Офісу президента .

Уранці 19 серпня НАБУ та САП офіційно заявили про початок спецоперації із викриття злочинної організації.

Офіційних коментарів щодо змісту розмов правоохоронці поки не надали. Деталі розслідування НАБУ обіцяло оприлюднити пізніше.

На плівках лунають такі фрази:

НАБУ оприлюднило 47-секундний фрагмент відео з перехопленими розмовами ймовірних учасників схеми. На кадрах фігуранти, імовірно, обговорюють передачу грошей та згадують Офіс президента України.

Тим часом народний депутат України Ярослав Железняк натякнув, що йдеться про чинного нардепа-забудовника, а народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про обшуки у заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на джерела, крім Мудрої, у справі фігурують народний депутат України Вадим Столар та колишній народний депутат Максим Микитась.

Офіційно правоохоронці ці імена поки не підтвердили.