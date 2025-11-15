"Плівки Міндіча": Зеленський доручив прискорити перезавантаження топових енергокомпаній

"Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Сьогодні разом із Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій", - повідомив президент.

Зеленський заявив, що планується зробити наступні кроки:

"Енергоатом": за тиждень наказано забезпечити умови для формування нової наглядової ради та повного перезавантаження правління.

"Укргідроенерго": терміново буде проведено конкурс на нового керівника компанії та доформування наглядової ради.

Оператор газотранспортної системи України: конкурс на посаду генерального директора та доформування наглядової ради.

"Нафтогаз України": контракти поточного складу наглядової ради завершуються у січні 2026 року. З січня повинен працювати повністю новий склад ради.

"У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах", - зазначив Зеленський.

Також президент заявив, що урядовці отримали доручення - бути у постійній комунікації з правоохоронцями та антикорупційними органами.

"На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути й буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці - це абсолютний пріоритет", - резюмував президент.