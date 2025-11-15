UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Плівки Міндіча": Зеленський доручив прискорити перезавантаження топових енергокомпаній

Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Головні державні підприємства в галузі української енергетики будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Сьогодні разом із Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій", - повідомив президент.

Зеленський заявив, що планується зробити наступні кроки:

  • "Енергоатом": за тиждень наказано забезпечити умови для формування нової наглядової ради та повного перезавантаження правління.
  • "Укргідроенерго": терміново буде проведено конкурс на нового керівника компанії та доформування наглядової ради.
  • Оператор газотранспортної системи України: конкурс на посаду генерального директора та доформування наглядової ради.
  • "Нафтогаз України": контракти поточного складу наглядової ради завершуються у січні 2026 року. З січня повинен працювати повністю новий склад ради.

"У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах", - зазначив Зеленський.

Також президент заявив, що урядовці отримали доручення - бути у постійній комунікації з правоохоронцями та антикорупційними органами.

"На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути й буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці - це абсолютний пріоритет", - резюмував президент.

Фото: Офіс президента України

"Плівки Міндіча" та кадрові зміни

Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками. Збитки від її діяльності складають мільярди гривень, куратором схеми був бізнесмен та колишній бізнес-партнер Зеленського - Тімур Міндіч.

На тлі масштабного скандалу Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції, очільники яких виявилися замішаними.

Відомо, що на тлі скандалу Герман Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук. Зеленський вже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Володимир ЗеленськийНафтогаз УкраїниЭнергоатомКорупція