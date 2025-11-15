"Пленки Миндича": Зеленский поручил ускорить перезагрузку топовых энергокомпаний

"Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями. Сегодня вместе с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий", - сообщил президент.

Зеленский заявил, что планируется сделать следующие шаги:

"Энергоатом": за неделю приказано обеспечить условия для формирования нового наблюдательного совета и полной перезагрузки правления.

"Укргидроэнерго": срочно будет проведен конкурс на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.

Оператор газотранспортной системы Украины: конкурс на должность генерального директора и доформирование наблюдательного совета.

"Нафтогаз Украины": контракты текущего состава наблюдательного совета завершаются в январе 2026 года. С января должен работать полностью новый состав совета.

"В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах", - отметил Зеленский.

Также президент заявил, что чиновники получили поручение - быть в постоянной коммуникации с правоохранителями и антикоррупционными органами.

"На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике - это абсолютный приоритет", - резюмировал президент.