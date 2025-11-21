"Плівки Міндіча": СБУ запросило у НАБУ матеріали з ознаками держзради, - джерело

Служба безпеки України запросила у Національного антикорупційного бюро усі матеріали у справі "плівок Міндіча", які можуть мати ознаки державної зради.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Джерела повідомили, що НАБУ отримало відповідний запит від СБУ. В Бюро налаштовані на співпрацю: окрім цього, СБУ можуть долучити до розслідування "Міндічгейту" в моментах, де є епізоди державної зради та співпраці фігурантів з Росією.

"Таке важливе для національної безпеки та суспільства питання має розслідуватись фахово, із залученням спецслужби по їхніх статтях підслідності в тому числі", - сказав один зі співрозмовників.

Інше джерело додало, що матеріали можуть містити важливі відомості щодо перевірки фактів державної зради, яку могли вчинити деякі фігуранти в межах справи по "операції Мідас".