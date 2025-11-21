ua en ru
"Плівки Міндіча": СБУ запросило у НАБУ матеріали з ознаками держзради, - джерело

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 21:29
"Плівки Міндіча": СБУ запросило у НАБУ матеріали з ознаками держзради, - джерело Ілюстративне фото: Служба безпеки України (ukrainians.org)
Автор: Антон Корж, Юлія Акимова

Служба безпеки України запросила у Національного антикорупційного бюро усі матеріали у справі "плівок Міндіча", які можуть мати ознаки державної зради.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Джерела повідомили, що НАБУ отримало відповідний запит від СБУ. В Бюро налаштовані на співпрацю: окрім цього, СБУ можуть долучити до розслідування "Міндічгейту" в моментах, де є епізоди державної зради та співпраці фігурантів з Росією.

"Таке важливе для національної безпеки та суспільства питання має розслідуватись фахово, із залученням спецслужби по їхніх статтях підслідності в тому числі", - сказав один зі співрозмовників.

Інше джерело додало, що матеріали можуть містити важливі відомості щодо перевірки фактів державної зради, яку могли вчинити деякі фігуранти в межах справи по "операції Мідас".

Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". Хто фігурує у справі:

  • бізнесмен Тимур Міндіч (втік до Ізраїлю);
  • бізнесмен Олександр Цукерман (втік до Ізраїлю);
  • міністр юстиції, ексміністр енергетики Герман Галущенко (втратив посаду);
  • міністр енергетики Світлана Грінчук (втратила посаду);
  • ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов (вийшов під заставу);
  • екскерівник з безпеки "Енергоатому" та ще четверо співробітників "бек-офісу" -
  • четверо учасників так званого бек-офісу з легалізації коштів, в тому числі Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна (частина вийшла під заставу, частина все ще під вартою).

Детективи НАБУ підозрюють співзасновника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, та незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова, який нині є секретарем РНБО.

