"Плівки Міндіча". G7 нагадала Україні ключову умову руху до НАТО

Зазначимо, Зеленський 15 листопада повідомив, що після скандалу з "плівками Міндіча" головні державні підприємства в галузі української енергетики будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.

При цьому, як писало РБК-Україна, скандал із корупцією навколо "Енергоатому" спричинив справжній політичний землетрус всередині України. Але західні партнери України - зазвичай нетолерантні до корупції в Україні - зараз на ці події реагують стримано.

"Плівки Міндіча": що відомо

Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками. Збитки від її діяльності складають мільярди гривень, куратором схеми був бізнесмен та колишній бізнес-партнер Зеленського - Тімур Міндіч.

Президент Зеленський майже відразу анонсував кадрові зміни в уряді, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції, очільники яких виявилися замішаними. Після цього Герман Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції, трохи пізніше заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук. Зеленський вже вивів обох міністрів зі складу РНБО.