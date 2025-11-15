"Пленки Миндича". G7 напомнила Украине ключевое условие движения в НАТО

Отметим, Зеленский 15 ноября сообщил, что после скандала с "пленками Миндича" главные государственные предприятия в области украинской энергетики будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

При этом, как писало РБК-Украина, скандал с коррупцией вокруг "Энергоатома" вызвал настоящее политическое землетрясение внутри Украины. Но западные партнеры Украины - обычно нетолерантные к коррупции в Украине - сейчас на эти события реагируют сдержанно.

"Пленки Миндича": что известно

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками. Убытки от ее деятельности составляют миллиарды гривен, куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер Зеленского - Тимур Миндич.

Президент Зеленский почти сразу анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции, руководители которых оказались замешанными. После этого Герман Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции, чуть позже заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Зеленский уже вывел обоих министров из состава СНБО.