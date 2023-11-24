Плідний тиждень. Спецназівці СБУ показали, як нищать ворожу піхоту та техніку

Бійці спеціального призначення Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за тиждень на фронті завдали російським окупантам суттєвих втрат. Були ліквідовані сотні загарбників та десятки одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ .

У спецслужбі зазначили, що "Альфавці" змогли "розмотати" ворожу піхоту під час штурму та три десятки броньованої техніки.

"Наші воїни плідно відпрацювали черговий тиждень на фронті", - йдеться у публікації.

Також у СБУ представили список уражених цілей противника:

207 ворожих військових,

5 танків загарбників,

25 ББМ супротивника

7 артилерійських систем та 1 РСЗВ окупантів,

6 одиниць ППО ворога,

26 безпілотників росіян,

3 системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки військ РФ,

69 автомобілів противника,

1 система відеоспостереження "Муром" росармії,

67 вогневих позицій та укріплень ворога,

6 складів із боєприпасами російських інтервентів.

Крім того, у СБУ опублікували відео, як спецпризначенці "А" ліквідували ворожі сили на фронті цього тижня.

СБУ на фронті

Нагадаємо, днями спецпризначенці СБУ показали кадри, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку на полі бою. Тоді у результаті успішних атак окупанти втратили танк і дві гармати.

Раніше повідомлялося, що 9 листопада Спецпризначенці підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" встановили рекорд за кількістю знищеної російської техніки за ніч.

Втрати РФ у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 22 листопада, російські терористи втратили 1100 солдатів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни було знищено близько 322 900 ворожих солдатів.

Додамо, що у Силах оборони Таврійського напрямку розповіли, що протягом минулої доби, 23 листопада, українські воїни знищили близько 675 російських окупантів. Також серед втрат ворога є ЗРК "Бук".