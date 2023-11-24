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Плодотворная неделя. Спецназовцы СБУ показали, как уничтожают вражескую пехоту и технику

Пятница 24 ноября 2023 17:49
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Плодотворная неделя. Спецназовцы СБУ показали, как уничтожают вражескую пехоту и технику Фото: спецназовцы СБУ рассказали о нанесенных оккупантам потерях за неделю (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Владимир Костырин

Бойцы специального назначения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины за неделю на фронте нанесли российским оккупантам существенные потери. Были ликвидированы сотни захватчиков и десятки единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

В спецслужбе отметили, что "Альфавцы" смогли "размотать" вражескую пехоту во время штурма и три десятка бронированной техники.

"Наши воины плодотворно отработали очередную неделю на фронте", - говорится в публикации.

Также в СБУ представили список пораженных целей противника:

  • 207 вражеских военных,
  • 5 танков захватчиков,
  • 25 ББМ противника
  • 7 артиллерийских систем и 1 РСЗО оккупантов,
  • 6 единиц ПВО врага,
  • 26 беспилотников россиян,
  • 3 системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки войск РФ,
  • 69 автомобилей противника,
  • 1 система видеонаблюдения "Муром" росармии,
  • 67 огневых позиций и укреплений врага,
  • 6 складов с боеприпасами российских интервентов.

Кроме того, в СБУ опубликовали видео, как спецназовцы "А" ликвидировали вражеские силы на фронте на текущей неделе.

СБУ на фронте

Напомним, на днях спецназовцы СБУ показали кадры, как с помощью дронов уничтожают вражескую технику на поле боя. Тогда в результате успешных атак оккупанты потеряли танк и две артсистемы.

Ранее сообщалось, что 9 ноября спецназначения подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк" установили рекорд по количеству уничтоженной российской техники за ночь.

Потери РФ в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 22 ноября, российские террористы потеряли 1100 солдат. С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны было уничтожено около 322 900 вражеских солдат.

Добавим, что в Силах обороны Таврического направления рассказали, что за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские воины уничтожили около 675 российских оккупантов. Также среди потерь врага есть ЗРК "Бук".

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