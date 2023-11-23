ua en ru
Чт, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад тисяча окупантів, 20 танків та 36 ББМ. Нові втрати РФ в Україні

Україна, Четвер 23 листопада 2023 08:09
UA EN RU
Понад тисяча окупантів, 20 танків та 36 ББМ. Нові втрати РФ в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 23 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 23 листопада, становили 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 321 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 36 ББМ та 33 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 321 800 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 5466 (+20) од.;
  • бойових броньованих машин - 10224 (+36) од.;
  • артилерійських систем - 7802 (+33) од.;
  • РСЗВ - 902 (+3) од.;
  • засоби ППО - 591 (+2) од.;
  • літаків - 323 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5799 (+15) од.;
  • крилаті ракети - 1564 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10198 (+39) од.;
  • спеціальна техніка - 1107 (+2) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 22 листопада, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося 74 бойових зіткнень.

Зі звіту Інституту вивчення війни відомо, що ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські "військори" стверджують, що ЗСУ атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепового, Антонівського шосе та залізничного мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 23 листопада
Ситуація на фронті сьогодні 23 листопада
DAILY
"Авдіївка поглинає ресурси РФ". Як Україна захищає Схід і де нарощує плацдарм
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Авдіївка поглинає ресурси РФ". Як Україна захищає Схід і де нарощує плацдарм