Танк, гармати і не тільки. СБУ показала знищення російської техніки за допомогою дронів

Українські спецпризначенці за допомогою дронів знищують ворожу техніку на полі бою. У результаті успішних атак окупанти втратили танк і дві гармати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ "відмінусували" у росіян ще два спостережні комплекси "Муром", - ідеться в повідомленні.

Що ще вдалося знищити

Крім того, кіберфахівці Служби безпеки ударними дронами знищили:

танк Т-72;

гармату МТ-12 "Рапіра";

100 мм зенітну гармату "КС-19";

МТЛБ;

кулеметний розрахунок і ворожий бліндаж;

5 автомобілів противника.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 320 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 850 загарбників.

Також українські військові на Бахмутському напрямку виявили та ліквідували позиції росіян. Це вдалось зафіксувати на відео.

Також воїни 10-го окремого загону оперативного реагування ДПСУ на півдні України знищили дві одиниці автомобільної техніки та склад боєкомплекту.