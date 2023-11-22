ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Танк, гармати і не тільки. СБУ показала знищення російської техніки за допомогою дронів

Україна, Середа 22 листопада 2023 17:27
UA EN RU
Танк, гармати і не тільки. СБУ показала знищення російської техніки за допомогою дронів Архівне фото: СБУ показала знищення російської техніки за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці за допомогою дронів знищують ворожу техніку на полі бою. У результаті успішних атак окупанти втратили танк і дві гармати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ "відмінусували" у росіян ще два спостережні комплекси "Муром", - ідеться в повідомленні.

Що ще вдалося знищити

Крім того, кіберфахівці Служби безпеки ударними дронами знищили:

  • танк Т-72;
  • гармату МТ-12 "Рапіра";
  • 100 мм зенітну гармату "КС-19";
  • МТЛБ;
  • кулеметний розрахунок і ворожий бліндаж;
  • 5 автомобілів противника.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 320 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 850 загарбників.

Також українські військові на Бахмутському напрямку виявили та ліквідували позиції росіян. Це вдалось зафіксувати на відео.

Також воїни 10-го окремого загону оперативного реагування ДПСУ на півдні України знищили дві одиниці автомобільної техніки та склад боєкомплекту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію