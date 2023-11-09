Новий рекорд. Бійці СБУ знищили 20 російських цілей за ніч: відео

Спецпризначенці підрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України "Білий вовк" встановили рекорд за кількістю знищеної російської техніки за ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським окупантам. І розсіяли темряву вогнем спаленої ворожої техніки", - пише пресслужба. Серед знищених цілей: 8 танків;

3 САУ "Мста-С";

3 гаубиці "Д-30";

1 ББМ;

5 укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати російських терористів склали 1080 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 308 720 військових. Тим часом підрозділ протиповітряної оборони Миколаївських десантників протягом дня знищив три ворожі безпілотники, серед яких: 2 SuperCam;

ZALA.