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Новий рекорд. Бійці СБУ знищили 20 російських цілей за ніч: відео

Четвер 09 листопада 2023 16:40
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Новий рекорд. Бійці СБУ знищили 20 російських цілей за ніч: відео Фото: бійці СБУ знищили 20 російських цілей за ніч (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці підрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України "Білий вовк" встановили рекорд за кількістю знищеної російської техніки за ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським окупантам. І розсіяли темряву вогнем спаленої ворожої техніки", - пише пресслужба.

Серед знищених цілей:

  • 8 танків;
  • 3 САУ "Мста-С";
  • 3 гаубиці "Д-30";
  • 1 ББМ;
  • 5 укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати російських терористів склали 1080 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 308 720 військових.

Тим часом підрозділ протиповітряної оборони Миколаївських десантників протягом дня знищив три ворожі безпілотники, серед яких:

  • 2 SuperCam;
  • ZALA.

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