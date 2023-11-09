Новий рекорд. Бійці СБУ знищили 20 російських цілей за ніч: відео
Спецпризначенці підрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України "Білий вовк" встановили рекорд за кількістю знищеної російської техніки за ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським окупантам. І розсіяли темряву вогнем спаленої ворожої техніки", - пише пресслужба.
Серед знищених цілей:
- 8 танків;
- 3 САУ "Мста-С";
- 3 гаубиці "Д-30";
- 1 ББМ;
- 5 укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати російських терористів склали 1080 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 308 720 військових.
Тим часом підрозділ протиповітряної оборони Миколаївських десантників протягом дня знищив три ворожі безпілотники, серед яких:
- 2 SuperCam;
- ZALA.
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