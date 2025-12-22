Плацдарм не вдався: ЗСУ знищили десант РФ під час переправи через Сіверський Донець

Ппори це підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції та завдавати російським військам втрат у живій силі й техніці.

Як повідомляють у бригаді, російські війська не припиняють спроб перекидання особового складу через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. Лише за останні дві доби підрозділи безпілотних систем 81-ї бригади знищили два човни разом із ворожим десантом.



Ключовою метою противника залишається встановлення повного контролю над населеними пунктами Серебрянка та Дронівка. У разі їх захоплення ці села можуть бути використані як плацдарми для накопичення живої сили та техніки з подальшим просуванням і спробами зайняти висоти поблизу Закітного та Платонівки.

Також оприлюднено відео бойової роботи підрозділів 81-ї оаембр у районі Серебрянки та на відтинку Дронівка–Закітне. На кадрах, зокрема, зафіксовано знищення російських військових під час спроби висадки десанту з бойової броньованої машини.