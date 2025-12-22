Плацдарм не удался: ВСУ уничтожили десант РФ во время переправы через Северский Донец

Несмотря на это подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции и наносить российским войскам потери в живой силе и технике.

Как сообщают в бригаде, российские войска не прекращают попыток переброски личного состава через реку Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества. Только за последние двое суток подразделения беспилотных систем 81-й бригады уничтожили две лодки вместе с вражеским десантом.



Ключевой целью противника остается установление полного контроля над населенными пунктами Серебрянка и Дроновка. В случае их захвата эти села могут быть использованы как плацдармы для накопления живой силы и техники с последующим продвижением и попытками занять высоты вблизи Закитного и Платоновки.

Также обнародовано видео боевой работы подразделений 81-й оаэмбр в районе Серебрянки и на участке Дроновка-Закитное. На кадрах, в частности, зафиксировано уничтожение российских военных при попытке высадки десанта из боевой бронированной машины.