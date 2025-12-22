Плацдарм не удался: ВСУ уничтожили десант РФ во время переправы через Северский Донец

Российская армия пытается расширить свой плацдарм возле населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Ситуация на северо-востоке от Северска - сверхсложная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
Несмотря на это подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции и наносить российским войскам потери в живой силе и технике.
Как сообщают в бригаде, российские войска не прекращают попыток переброски личного состава через реку Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества. Только за последние двое суток подразделения беспилотных систем 81-й бригады уничтожили две лодки вместе с вражеским десантом.
Ключевой целью противника остается установление полного контроля над населенными пунктами Серебрянка и Дроновка. В случае их захвата эти села могут быть использованы как плацдармы для накопления живой силы и техники с последующим продвижением и попытками занять высоты вблизи Закитного и Платоновки.
Также обнародовано видео боевой работы подразделений 81-й оаэмбр в районе Серебрянки и на участке Дроновка-Закитное. На кадрах, в частности, зафиксировано уничтожение российских военных при попытке высадки десанта из боевой бронированной машины.
11 декабря российский диктатор Владимир Путин снова заявил о якобы "успехах" армии РФ, публично объявив о "захвате" Северска в Донецкой области. Впрочем, эти утверждения не соответствуют реальной ситуации на фронте.
Еще 10 декабря украинские военные отмечали, что несмотря на сложную обстановку в районе Северска, информация об установлении контроля оккупантами является фейком. Силы обороны продолжают бои за город и наносят противнику значительные потери при его попытках прорваться в пределы населенного пункта.
Уже 12 декабря российская пропаганда получила очередное опровержение: командование 2-го корпуса НГУ "Хартия" сообщило об успешной контратаке ВСУ под Купянском. По этим данным, в городе было заблокировано более 200 российских военных, Купянск почти полностью зачищен, а потери противника только погибшими во время контрнаступления превысили тысячу человек.
Ранее также сообщалось, что российские войска активизировали действия вдоль реки Северский Донец, пытаясь осуществить форсирование на отдельных участках. Целью таких действий является проникновение в Закитное и закрепление на господствующих высотах, контроль над которыми имеет ключевое значение для обороны украинских позиций.