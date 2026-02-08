Платний "безвіз": як з 2026 року зміняться правила в’їзду до ЄС та скільки це коштує

Правила подорожей до країн Європейського Союзу зазнають суттєвих змін. Наприкінці 2026 року вступає в дію система ETIAS, яка вводить обов'язкову електронну авторизацію та платний збір для в'їзду за безвізовим режимом.

Про те, як працюватиме нова система, скільки доведеться платити та кому не потрібен дозвіл, РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт програми .

Що таке ETIAS і коли він запрацює

ETIAS - це Європейська система інформації та авторизації подорожей. Це не віза, а попередній електронний дозвіл на в’їзд. Система запроваджується для посилення безпеки на кордонах ЄС.

Запуск системи заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точну дату початку роботи оголосять за кілька місяців до старту.

Платний в’їзд: вартість та умови

Починаючи з кінця 2026 року, українці перед поїздкою до ЄС повинні будуть заздалегідь оформити авторизацію онлайн. Без цього дозволу перетин кордону буде неможливим навіть за наявності біометричного паспорта.

Вартість збору: 20 євро за одну особу.

Механіка: оплата здійснюється банківською карткою під час подання заявки онлайн. Без оплати анкета не розглядається.

Важливо пам’ятати, що збір не повертається, навіть якщо у в'їзді відмовлено або в анкеті допущено помилку.

Хто звільняється від сплати:

особи віком до 18 років;

особи віком понад 70 років;

члени сімей громадян ЄС.

Термін дії дозволу та перебування

Оформлений ETIAS діятиме до 3 років або до закінчення терміну дії закордонного паспорта (залежно від того, що настане раніше).

Наявність дозволу дає право на перебування в Європі до 90 днів протягом 180-денного періоду. Дозвіл поширюється на 30 країн, серед яких держави Шенгенської зони, а також Болгарія, Румунія та Кіпр.

Як подати заявку та скільки чекати

Заявка подається виключно через офіційний сайт або мобільний застосунок ETIAS. Вам знадобляться:

дійсний біометричний паспорт;

персональні дані, інформація про освіту та роботу;

дані про заплановану поїздку.

Більшість заявок опрацьовуються протягом кількох хвилин. Проте у разі додаткових перевірок термін може зрости до 14-30 днів. Рекомендується оформлювати дозвіл завчасно.



Що зміниться на кордоні для Українців (інфографіка: Департамент консульської служби МЗС України)

Нова система контролю на кордоні (EES)

Паралельно з ETIAS запрацює система Entry/Exit System (EES). Вона замінить ручне штампування паспортів цифровою реєстрацією.

Що це означає для мандрівника:

під час першого в'їзду у вас візьмуть відбитки пальців та зроблять фото обличчя;

дані зберігатимуться в системі 3 роки;

система автоматично розраховуватиме час перебування, що унеможливлює непомітне порушення правил безвізу (оверстей).

Важливо пам’ятати, що ETIAS не замінює документи на авто. Для виїзду на власному транспорті міжнародне страхування - "Зелена карта" - залишається обов’язковим.

Крім того, наявність ETIAS не гарантує автоматичного в’їзду. Остаточне рішення завжди ухвалює прикордонник.