Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
З 12 жовтня Євросоюз починає поетапний запуск цифрової Системи в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах (EES), зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.
За даними прикордонників, EES стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).
Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних – фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних.
Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи. Основна мета нововведення – прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування.
"Закликаємо громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок", - додали у Державній прикордонній службі.
Що передувало
