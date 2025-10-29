На кордоні з Угорщиною запрацювала система EES: що змінюється для українців

З 28 жовтня на всіх пунктах пропуску між Україною та Угорщиною запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає фіксацію біометричних даних громадян третіх країн.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Як зазначається, EES запроваджена для пришвидшення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у країнах ЄС. За даними угорської сторони, система почала діяти поступово: спершу в пунктах пропуску "Берегшурань - Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь - Чоп" (з 21 жовтня), а тепер - на всій ділянці українсько-угорського кордону. У ДПСУ наголошують, що робота системи не змінює загальний порядок перетину кордону. Українцям радять враховувати цю інформацію під час планування подорожей до Угорщини або транзитних поїздок через її територію.