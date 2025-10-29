На кордоні з Угорщиною запрацювала система EES: що змінюється для українців
З 28 жовтня на всіх пунктах пропуску між Україною та Угорщиною запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає фіксацію біометричних даних громадян третіх країн.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).
Як зазначається, EES запроваджена для пришвидшення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у країнах ЄС.
За даними угорської сторони, система почала діяти поступово: спершу в пунктах пропуску "Берегшурань - Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь - Чоп" (з 21 жовтня), а тепер - на всій ділянці українсько-угорського кордону.
У ДПСУ наголошують, що робота системи не змінює загальний порядок перетину кордону. Українцям радять враховувати цю інформацію під час планування подорожей до Угорщини або транзитних поїздок через її територію.
Нагадаємо, ЄС запускає нову біометричну систему контролю EES, яка замінить штампи у паспортах і фіксуватиме дані про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, зокрема українців. Система стартувала з 12 жовтня 2025 року на кордонах із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Під час першого перетину громадяни проходитимуть реєстрацію із зняттям відбитків пальців і фото, а надалі перевірка відбуватиметься автоматично.
РБК-Україна також розповідало, що Румунія продовжила обмеження руху на пункті пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй" через ремонт мосту через Тису. Обмеження діятимуть 33 дні - з 27 жовтня, щодня з 09:00 до 15:30 буде закрито автомобільний рух. Пішоходи зможуть перетинати міст у звичайному режимі.